Yanina Latorre se cruzó con una famosa en un cumpleaños: "Salí porque te la doy"

Yanina Latorre se cruzó con una famosa en el cumpleaños de Ana Rosenfeld y se sacaron chispas.

Yanina Latorre tuvo un tenso cara a cara con una famosa en el cumpleaños de su amiga Ana Rosenfeld y lo contó en Los Ángeles de la Mañana. "Me fulminó y me miró de arriba como diciendo ‘salí porque te la doy’", reveló la angelita sobre el intenso cruce que protagonizó hace solo unos días cuando se encontró con esta famosa con la que no tiene una buena relación, debido a la información que Latorre brindó en el último tiempo sobre esta personalidad.

Sin dudas, Yanina Latorre es una de las panelistas con más enemigos de la televisión argentina. Es que su estilo picante y agresivo, sumado a la información que suele brindar y su falta de filtros para decir lo que piensa, le hicieron ganarse muchos rivales en la farándula local. Por eso no sorprendió cuando la panelista contó que tuvo un tenso cara a cara con una famosa durante el cumpleaños de Ana Rosenfeld.

Mientras en LAM hablaban sobre el festejo de la reconocida abogada, Latorre empezó contando: "No me saluda, pobre piba, no sabés lo que fue el encuentro, pesada. Todo lo que se cuenta acá de ella es información, después lo que haga de su vida me importa tres pitos". Cuando sus compañeras le preguntaron si había intentado saludarla y la famosa le había corrido la cara, la panelista lo negó y pasó a explicar. "Ella te mira pendenciera, como que si te acercás un poco más te faja", aseguró Latorre mientras Andrea Taboada sumaba que tiene "alma de patotera".

"Yo salgo del baño y me la encuentro enfrente, le digo ‘qué haces’ y seguí de largo", siguió contando su encuentro con Rocío Oliva, con quien tiene una relación muy tensa. "Me fulminó y me miró de arriba como diciendo ‘salí porque te la doy’", agregó Latorre. Además, la angelita también contó que había tenido un cruce similar en Radio Mitre y para terminar con su relato, disparó: "Código tumbero". En ese momento, Taboada agregó que Oliva habría ido a Dubai recientemente a hacer "movimiento de cosas", dando a entender que ocultó algo relacionado a Maradona para que no se lo quitaran en el juicio por la herencia del Diez.

El vestido de Rocío Oliva en el cumpleaños de Rosenfeld

Por otra parte, Yanina Latorre también reveló que Rocío Oliva fue al cumpleaños de Ana Rosenfeld con un vestido de una lujosa y exclusiva marca internacional. "Estaba vestida con un vestido de Chanel, que se olvide de comprarse otro, ¿no? Estaba a cara lavada, después se puso anteojos, pero es joven", aseguró la angelita, molesta por el tenso cruce que protagonizó con Oliva.