Yanina Latorre se cruzó con La China Suárez: "Atrevida"

La panelista fue lapidaria con la actriz tras una comunicación telefónica que mantuvieron recientemente. Yanina Latorre volvió a despreciar a "La China" Suárez sin motivos.

Yanina Latorre reveló al aire una conversación privada que mantuvo con "La China" Suárez, quien la llamó para saber el motivo de la saña de la panelista con ella. La esposa de Diego Latorre hizo ver una vez más su ensañamiento con la protagonista de ATAV y dio a conocer los crueles comentarios que le hizo a la actriz en su intercambio de palabras.

“¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué. Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos”, comenzó su descargo la panelista.

“Me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí. Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó”, siguió Latorre y agregó: “Es una mala persona. Yo le dije: 'Sos actriz, pero se habla más de tu conch... que de tu carrera. Lo único que se sabe son todos los tipos que te engrampaste'”.

Por último, la panelista hizo alusión a la respuesta que recibió por parte de la actriz: “'Ahora voy a notar tu consejo dentro de las cosas importantes lo que me dice Yanina Latorre', me dijo. Me re ninguneo. Mientras hablaba, comía. Era más sobradora”.

El enojo de la China Suárez con los medios

"La China" Suárez compartió una carta en sus redes sociales tras el escándalo ocasionado por la publicación de una historia de Wanda Nara. “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, comenzó.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico”, agregó Suárez en alusión al escándalo en que se vio envuelta.