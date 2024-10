Yanina Latorre se animó a hacer la revelación que nadie esperaba: "Cristina Kirchner"

Yanina Latorre contó lo que nadie hubiese imaginado de Cristina Kirchner.

Yanina Latorre es una personalidad de televisión que siempre demostró tener una inclinación partidaria antikirchnerista en sus descargos públicos. Por ese motivo resultó tan sorprendente su reciente revelación en relación a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La madre de Lola y Diego Latorre acudió como invitada al ciclo de streaming de Martín Cirio y ambos debatieron sobre política, charla en la que Latorre se reconoció como "muy anti-K". Fue en ese contexto que "La Faraona" le consultó a Yanina si había personas kirchneristas que le cayeran bien y ella sorprendió con su respuesta.

"Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner", soltó la conductora de El Observador, ante la mirada atónita de su interlocutor. Y sumó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".

Yanina Latorre conduce LAM cuando Ángel de Brito se ausenta.

Al mismo tiempo, Yanina Latorre se refirió a otras personas con exposición pública que simpatizan con el kirchnerismo y le caen bien: "Marcela Feudale me cae bien y es totalmente K. No me cae bien el K que lo esconde, tipo Maite Peñoñori, que era mi compañera de panel y cuando conté que era K se enloqueció y lo negó. No es ser delincuente tampoco".

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La celebridad de TV se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".