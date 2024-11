Yanina Latorre se animó a contar lo que habrían hecho Wanda Nara y L-Gante: "Un quilombo"

Yanina Latorre contó lo que habrían hecho Wanda Nara y L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance hace días y desde entonces son el blanco de la prensa y de las especulaciones. En ese contexto, Yanina Latorre hizo algunas inesperadas revelaciones sobre lo que la pareja habría hecho en la calle.

Latorre es una de las panelistas de programas de espectáculos cuyas primicias tienen muchas repercusión en redes y en los medios en general. De ese modo, las recientes declaraciones de la conductora radial sobre Wanda Nara y L-Gante llamaron la atención de muchos.

"Ayer, me contó una amiga que es vecina, ahí donde vive Wanda, en el Chateau, era un quilombo de prensa. Él llega, entra, como si fuese el capo de la mafia. Salen y entran de la mano. Se muestran como novios oficiales", comenzó su descargo Yanina en su ciclo en El Observador, Yanina 107.9. Y cerró: "La madre de Wanda que otrora odiaba a L-Gante, igual que Zaira, puso un posteo bastante duro porque la gente empezó a criticar a Wanda".

La insólita revelación de Yanina Latorre sobre Cristina Fernández de Kirchner

"Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner", soltó la conductora de El Observador, ante la mirada atónita de su interlocutor. Y sumó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".

Asimismo, Yanina se refirió a otras personas con exposición pública que simpatizan con el kirchnerismo y le caen bien: "Marcela Feudale me cae bien y es totalmente K. No me cae bien el K que lo esconde, tipo Maite Peñoñori, que era mi compañera de panel y cuando conté que era K se enloqueció y lo negó. No es ser delincuente tampoco".

Yanina Latorre en LAM

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La panelista se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".