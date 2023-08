Yanina Latorre reveló la verdad detrás de sus dichos sobre Antonela Roccuzzo: "Me chupa tres huevos"

La panelista de televisón explicó sus dichos sobre la esposa de Lionel Messi. Yanina Latorre fue criticada en las redes sociales debido a loq ue dijo sobre Antonela Roccuzzo.

Yanina Latorre reaccionó a las críticas que recibipo por sus dichos sobre eel rol público de Antonela Roccuzzo. La panelista de televisión fue consultada por cómo es ser botinera, utilizó la imagen de la esposa de Lionel Messi para ejemplificar su teoría y la mataron en las redes.

Latorre acudió al ciclo de YouTube Terapia Picante y el conductor le consultó qué consejo le daría a una chica que se está por casar con un jugador de fútbol. En su descargo, la contadora pública hizo alusión a la gran cuota machista que tiene la dinámica de vida de los futbolistas y cuánto afecta al día a día de sus esposas.

Yanina Latorre fue víctima de cientos de mensajes agresivos en las redes sociales por sus dichos sobre Roccuzzo y reaccionó ante ellos en LAM. "Yo de hecho dije que Antonela era la más calladita, la mejor compañera, la única que no hacía escándalos. Que había dos tipos de botineras: la que llama la atención y ostenta todo el tiempo y ella no. Y conté que el fútbol hoy sigue siendo tan machista como en mi época, vos sos la mujer del jugador de fútbol. Yo soy la mujer de Diego Latorre, uso el apellido y me chupa tres huevos los que me bardean", pronunció sin tapujos la panelista.

Qué dijo Yanina Latorre de Antonella Roccuzzo

"(A una chica que se quiere casar con un futbolista) le recomendaría que se aguante lo machistas que son porque siguen siendo muy machistas, yo durante mucho tiempo lo acompañé y dejé todo por él, no me arrepiento, crié a los chicos y sos como la... Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de (Lionel) Messi, a ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad pero todo porque está casada con Messi, sola hasta ahora no logró nada", soltó Yanina en la entrevista que se volvió viral en Twitter. Y sumó: "Y no la estoy criticando a Antonela, estás siempre un paso atrás del jugador".

El presentador le preguntó a la madre de Lola Latorre si Messi sería Messi sin Antonella en su vida y ella aseguró que sí, que el talento de ellos es innegable. "Tampoco los subestimemos, vos podés ayudar, acompañarlo y hacer que tenga una vida mejor. Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas la noches, no chupa, lo acompaña, pero sos eso: le criás los pibes, le tenés la casa, lo ayudás en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso Diego, esté contento", relató.