Yanina Latorre reavivó la guerra con Ana Rosenfeld con una fuerte información: "Rata"

Yanina Latorre volvió a apuntar contra Ana Rosenfeld, abogada y una de sus excompañeras en LAM (América TV). Las dos panelistas estuvieron enfrentadas durante meses mientras compartieron espacio de trabajo juntas y tuvieron múltiples peleas a los gritos, tanto en vivo como detrás de cámaras. Meses después de la salida de Rosenfeld, Latorre reavivó su interna con una fuerte información.

Uno de los puntos clave de sus peleas es que Yanina acusó a la abogada de haber sido demandada por varias exclientas, quienes la denunciaron por estafas. La letrada lo niega firmemente hasta el día de hoy, pero un nuevo dato la terminó hundiendo por completo: le sacaron la matrícula de abogada.

"Hablemos de la abogada panelista. Está muda, agazapada, la rata esa. ¿Le sacaron o no le sacaron la matrícula? ¿Tenía razón Yanina o no tenía razón?", expresó Latorre en un video publicado en sus redes sociales. Y les advirtió a sus seguidores: "Ahora prepárense, porque en unos días ya les vengo con toda la data de las cosas que ella le hizo a las clientas".

La esposa de Diego Latorre explicó que a Rosenfeld le denegaron la posibilidad de continuar ejerciendo su profesión. "Todo lo que le quiso hacer a estas clientas, que según ella mentían, que ellas las afanó, extorsionó y les cajoneó los divorcios... le está saliendo todo mal", sumó la panelista de LAM con un gesto de felicidad.

"¿Se acuerdan que decía 'yo ya voy a explicar todo en LAM'? Vino a LAM y no habló de nada porque dijo que ella hablaba en la Justicia. Después se fue como una rata, y como no aguanta la sed de cámara, ahora trabaja una vez por semana con Vero Lozano. Nunca me equivoco y siempre tengo razón", cerró Latorre.

Los testimonios de las mujeres que fueron estafadas por Ana Rosenfeld

Varias exclientas de Ana Rosenfeld hicieron públicas sus denuncias, dejando ver un patrón en común: que Rosenfeld siempre se negaba a darles un recibo. Una de ellas, llamada Fernanda Charquero, contó que la contrató en 2011 y que se negó a darle un comprobante de pago. "La contraté con mi causa de divorcio y alimentos. Me dice: 'Bueno, voy a tomar tu causa, son 8 mil dólares'. No me dio el recibo. Firmamos un convenio, que decía que me iba a cobrar el 7 por ciento. Pasan dos años y le digo: 'Mirá, Ana, estoy hablando con mi ex para llegar a un acuerdo'. Me respondió que sí yo firmaba un acuerdo tenía que pagarle 50 mil dólares", relató la mujer.

Gabriela Centurión, otra exclienta de Rosenfeld, la denunció por un motivo idéntico. "Yo la contraté en 2010 por mi divorcio. Me pide un adelanto de 5 mil dólares, le pagó esa cifra y ella no me extiende recibo por ese pago. Le insisto y me dice que me podía dar el recibo, pero por la mitad y en pesos. A partir de ahí, me hace firmar un convenio con una cláusula, que decía que si le revocaba el patrocinio le tenía que pagar 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me embargó mi divorcio y obtuvo los 10 mil dólares de ahí", cerró la mujer.