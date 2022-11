Yanina Latorre protagonizó un escándalo en su country: "A mí no me maltrata nadie"

Yanina Latorre hizo una fuerte queja en sus redes sociales tras haberse peleado con el guardia de seguridad del country en el que vive. En su descargo, la panelista destacó que lo peor de vivir en un barrio privado es que “está todo prohibido”.

En más de una ocasión, Yanina se quejó de las insólitas reglas que los encargados de seguridad y los vecinos ponen para vivir allí, como la cantidad excesiva de documentación que les piden para entrar o las multas que les ponen por diferentes motivos.

“Tengo que compartir este momento de soledad e histeria. Llegué al country y el guardia me pidió la documentación física. Ya me cagó, porque la tengo solo digital. Me rompe las pelotas, porque si hay una aplicación donde está toda tu vida, ¿por qué lo querés en físico? Le dije que no lo tenía y me dijo: ‘Bueno, está bien, por esta vez te hago el favor’”, comenzó la “angelita”.

“Después me dijo que quería ver la fecha de vencimiento del registro. Estás en la Panamericana, soy una señora grande que va en un auto... No voy a salir con el registro vencido. Además, no me gustó la manera. No sé para qué te piden tantas cosas para entrar a un country, a un asado a las diez de la noche. ¿Piensan que voy a ir a matar gente?”, agregó.

En este sentido, la panelista de Ángel de Brito señaló que está “podrida de las cosas que pasan en estos lugares y de la burocracia”, así como de los malos tratos que recibió por parte de este encargado. “A mí no me maltrata ni me destrata nadie. Con el odio que me fui... Llegué a casa, me puse el pijama y me serví un vino. Tengo tanto odio que no tengo ni ganas de prender el microondas, voy a comer fruta”, sumó.

“Acá está todo prohibido. Tirarse un pedo está prohibido, caminar está prohibido. Hoy a la mañana había un perro suelto. Me manda una foto el guardia, ‘una multa, es tu perro’. ¡No era mi perro! Yo tenía al perro al lado de mi casa, le tuve que mandar una foto a las 8 am para demostrarle que el perro estaba conmigo. Es un drama vivir acá”, cerró la esposa de Diego Latorre.

El mal momento de Yanina Latorre con una vecina de su country

En febrero de 2021, la panelista de LAM (América TV) vivió un terrible momento con una vecina de su country: su perro atacó al suyo. "Tengo una calentura con una vecina que me llevan los mil demonios. El perro de la vecina atacó a Totó, casi lo mata", reveló la mediática. Yanina destacó que el perro de su vecina es "asesino" y que no tendría que estar allí porque "el reglamento del barrio dice que no puede haber razas peligrosas".

Afortunadamente, otras vecinas lograron separar a los perros y salvarle la vida a Totó. "Creemos que no tiene ningún órgano comprometido más que las cuerdas vocales. Se salvó de milagro. Me hablaron varios vecinos que también fueron atacados por él", concluyó Latorre.