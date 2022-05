Yanina Latorre lapidó a Adrián Suar por engreído: "Camina como el rey del canal"

La panelista dio a conocer cómo se maneja el productor de televisión cuando está detrás de las cámaras. Yanina Latorre se expresó sobre su salida de El Trece e ingreso a América.

Yanina Latorre se expresó sobre cómo se siente en América TV, canal al que ingresó después de años de enemistad con la emisora, y dejó en claro que las autoridades tienen una mejor manera de manejarse que en El Trece. La esposa de Diego Latorre lapidó a Adrián Suar y Pablo Codevilla por las actitudes que tendrían ante sus empleados.

"La verdad es que estoy súper cómoda, no me imaginé. Me costó venir y estoy re contenta. Nos tratan como rockstars, mejor que allá. Allá éramos como la última basura", comenzó su descargo la esposa de Diego Latorre en su comparación de los canales. Flor de la V estuvo de acuerdo con su excompañera y apeló a su sentido del humor: "Es verdad, allá te ninguneaban. Yo a Codevila no lo vi nunca, no le vi una peca" y Yanina acotó que ella tampoco.

"Suar camina como el rey del canal, ¿viste? Acá vienen y te saludan, te regalan vino, te hacen sentir importante", agregó Latorre y reivindicó al canal de Daniel Vila. "Acá te valoran, amora. Allá son incapaces de ponerte un cartel afuera. Con los años que vengo acá dándoles números", agregó Flor de la V.

La rivalidad entre Yanina Latorre y América TV comenzó como consecuencia del escándalo que la panelista protagonizó en 2017 por el amorío entre su esposo y Natacha Jaitt. La manera en que el tema fue tratado en los programas del canal, como Intrusos y Pamela a la Tarde, hizo que Yanina se enojara con el canal de manera tajante. De hecho, cuando ingresó al estudio, dejó en claro que odiaba al Intrusos de Jorge Rial pero que fue porque ahora está De la V en la conducción.

El descargo de Yanina Latorre sobre su relación con Estefanía Berardi

Latorre y Berardi tuvieron algunos cruces al aire en LAM, en los que ambas sacaron su costado histriónico y picante a flote, pero la panelista dio una insólita declaración sobre su vínculo con su nueva compañera. "A mí Estefi me cae bien, fuera del aire es divertida. Entiendo el papel que hace, de hecho, me escribe todos los días, me pide consejos", señaló la madre de Lola Latorre. Y agregó: "Después me crucé al aire y es normal, está empezando, es nueva. Yo entro fácil, me buscás, me pinchás un rato y entro".

Berardi comenzó su camino en el panelismo en el programa de Carmen Barbieri y su debut en LAM marcó un antes y un después en su carrera, dada la relevancia del ciclo en el periodismo de espectáculos. "Yo creo que la información que trae ella no es mala; es mucho más de redes. No tiene el camino nuestro de la información, de chequear, de hablar con el protagonista", agregó.