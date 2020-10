Yanina Latorre fulminó a Alex Caniggia con una picante chicana

Alex Caniggia se volvió el centro de atención del Cantando 2020 al anunciar de forma sorpresiva su renuncia indiclinable y aún sigue dando que hablar. El hijo de Claudio Paul Caniggia brindó una entrevista a Confrontados y Yanina Latorre lo destrozó desde su casa.

Latorre se encuentra alejada de Los Ángeles de la Mañana debido a que su hija Lola dio positivo de COVID-19 y ella fue considerada con el mismo diagnóstico. Sin embargo, su abstinencia de televisión no le impide ser igual de picante en las redes sociales, desde donde fulminó a Caniggia.

El joven dejó el Bailando 2020 en medio de una fuerte pelea con el jurado Oscar Mediavilla y con denuncias de que el concurso está arreglado. Desde ese momento, se pasea por varios canales hablando del tema en móviles. El miércoles, Alex habló con Confrontados (El Nueve).

"Yo quiero que lo gane Charlotte, pero te voy a decir algo: para mi lo gana algún acomodado", aseguró el mediático en conversación con Marina Calabró. Incluso, el panelista Carlos Monti fue más allá y se atrevió a dar el nombre de quién sería el numero puesto del certamen: "Se cae de maduro, chicos. Lizardo Ponce".

Ángel de Brito, conductor del Cantando 2020 y de Los Ángeles de la Mañana, no tardó en hacerse eco de las declaraciones. "Acá @alexcaniggia sigue disparando contra los barats #Confrontados", escribió el presentador en Twitter haciendo referencia al término que es una muletilla de Alexander.

Al mensaje del presentador se sumó Latorre, quien también se apropió del "barats", pero para usarlo contra el integrante del clan Caniggia. "Que alguien le avise que el 'palo de agua' que tiene atrás y las cortinas son el tope de gama de los barats. ¿Dónde esta el glamour del que habla?", disparó desde su cuenta de la red social del pajarito ¿Habrá respuesta?

Más renuncias al Cantando 2020

Luego de la salida de Alex Caniggia, quien evalúa renunciar al concurso de canto es su hermana Charlotte, según reveló su representante, Fabián Speroni en LAM.

"Charlotte no está ensayando, empezaba a ensayar hoy y ayer estábamos eligiendo lo que va a cantar teóricamente la semana que viene, pero ella me pidió que por favor lo convenza al hermano de que no renuncie, porque si él renunciaba ella también", aseguró el empresario.

Y apuntó: "No significa que ya renunció porque en realidad es una conversación que yo tuve con ella. Le pesa la renuncia de su hermano. Si me decís hoy, es un 90 por ciento de que no va a estar y un 10 que sí".