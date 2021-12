Yanina Latorre fue engañada por Lussich y Pallares y los destrozó: “Dos falsos”

Yanina Latorre expuso a los periodistas de Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, por haberla engañado con una falsa propuesta.

Yanina Latorre hizo un escándalo en Los Ángeles de la Mañana (LAM) al enterarse que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, periodistas de Intrusos, le hicieron una propuesta laboral engañosa y los expuso frente a las cámaras. Además, aseguró que son “dos falsos”.

LAM está llegando a su fin y Yanina es una de las panelistas de espectáculos que más primicias obtuvo en temas importantes de la farándula, como el Wandagate, la polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez. Es por esto que varios programas de chimentos querrían tenerla ahora que se despide de LAM.

Todo empezó cuando Ángel de Brito mostró en pantalla una foto de un evento en el que Latorre se cruzó con los dos periodistas de Intrusos. “Estás en el medio, sos Mirtha”, bromeó de Brito. “Estoy en el medio de los dos falsos”, lanzó ella.

“¡Y sí! Me dijeron piropos divinos y ahora me mandaron videítos donde Lussich dice ‘ay, todas las mentiras que le dije a Yanina Latorre en la tapa de Gente’. ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo”, expresó Latorre, y contó qué fue lo que le dijeron en aquel evento.

“Se hacía el simpático, me decía: ‘Estás en tu mejor momento’. Me ofreció ir a Intrusos. Yo creo que él dijo que me dijo mentiras porque sabía que yo iba a contar que me ofreció ir a Intrusos”, señaló. “¿Y te vas para Intrusos?”, le preguntó Ángel. “Ni disfrazada de mono, ni muerta, ni suicidada. Soy mejor que todo lo que hay ahí, entero, lo hago sola y mejor”, respondió ella.

“A mí no me llamaron. A mí me lo ofreció ahí con el tweet fresco de Ángel, con el tweet calentito de Ángel, que humeaba, Lussich me dijo: ‘¿Por cuánto vendrías?’. Le dije: ‘no te alcanza para pagarme’”, detalló. “Vayan y se encuentran con Maite y con Karina, todas amigas”, la alentó de Brito irónicamente. “¿Qué, van a hacer LAM? ¿Están repitiendo LAM?”, cerró ella.

¿Por qué Yanina Latorre y Andrea Taboeada estaban enfrentadas en LAM?

Desde hace años, se sabe que hay tensiones entre Yanina Latorre y Andrea Taboeada, compañeras en LAM. Durante una charla con Marcelo Polino, Yanina explicó: “Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no voy a venderla. Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire”.