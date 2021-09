Yanina Latorre faltó a LAM por un problema de salud y lo contó sin filtros: "Dormí abrazada al inodoro"

Yanina Latorre se ausentó de LAM este miércoles por un problema de salud y reveló el motivo al sin filtros y entre risas.

La ausencia de Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM) no pasó desapercibida para los espectadores, que se preocuparon porque la panelista contó que debía realizarse una intervención quirúrgica. Más allá de algunas especulaciones, el misterio no duró mucho ya que la angelita reveló el motivo de su faltazo en una videollamada desde su hogar. Fiel a su estilo y sin ningún tipo de filtro, Latorre contó que pasó una "noche fatal" debido a un problema de salud.

Yanina Latorre suele tener un perfil muy alto en cada emisión de Los Ángeles de la Mañana, por lo que su ausencia en el piso este miércoles sorprendió a todos. También preocupó a algunas personas, ya que hace solo unas semanas la panelista reveló que tenía miedo porque debía operarse por un principio de cataratas. Pero el faltazo de Latorre de este miércoles no tuvo nada que ver con esa intervención quirúrgica sino que se trató de otro problema de salud, que la misma panelista se encargó de aclarar.

"¿Somatizaste y quedaste liquidada? ¿Qué te pasó?", comenzó chicaneando Ángel de Brito por videollamada a Yanina Latorre para darle paso a la explicación del motivo de su ausencia. La angelita se encontraba en su casa y reveló sin vueltas: "No quiero entrar en detalles, pero tengo gastroenteritis aguda". "No entremos en detalles, se entiende lo que es la gastroenteritis. ¿Aguda quiere decir fuerte?", repreguntó de Brito, buscando alguna revelación un poco más fuerte de su panelista, que no dudó en brindarla.

"Aguda quiere decir de todo. De arriba, de abajo. Todo", detalló Yanina Latorre sobre el problema de salud que la aqueja. La angelita aseguró que no sabe qué comió que la hizo sentir así pero que los síntomas empezaron el martes por la tarde, cuando comenzó a sentirse mal, "flojita, medio con baja presión". Cuando empezó a descomponerse, decidió llamar al médico. "La noche fue tremenda. Estuve toda la noche en el baño. Ahora estoy algo mejor, un poco cansada pero acá estoy, pachucha. Dormí abrazada al inodoro", cerró la panelista entre risas.

Yanina Latorre contra Maru Botana

Yanina Latorre volvió a enfrentar a Maru Botana, con quien tiene choques recurrentes desde hace años, desde que eran compañeras en la universidad. Durante una entrevista en Radio Mitre, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) recordó el día en que empezó su rivalidad y afirmó que se quedó sin amistades por culpa de la cocinera.

“Me arruinó la adolescencia. Fue mi compañera de la facultad”, sentenció Yanina. “Las zorras buenitas son las peores. ¿Solo porque son cocineras y revuelven una olla ya son buenas?”, continuó, y afirmó que, actualmente, Maru Botana no tiene personas cercanas en su vida. “Ella no tiene amigos y no la quiere nadie. Con ella no me sentaría ni a tomar un café”.