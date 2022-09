Yanina Latorre explotó en vivo contra una reconocida modelo: "Es una maleducada"

Yanina Latorre explotó furiosa en vivo en LAM contra una modelo muy conocida.

Yanina Latorre disparó con dureza contra una reconocida modelo en vivo en LAM luego del escándalo que se generó en el programa de América TV por las denuncias de Silvana Flores contra Sofía Zámolo, quien denunció al hermano de la actriz y conductora. "Es una soberbia, es una maleducada", apuntó la panelista, muy enojada.

Silvana Flores es la excuñada de Sofía Zámolo y en los últimos días se convirtió en una fija en LAM, donde se despachó en más de una oportunidad contra la modelo y su familia. Entre lo más grave, Flores denunció a su expareja por amenazas, lesiones y violencia de género: "Me amenazó con que me iba a pegar un tiro a mí y a toda mi familia. El audio está presentado en la Justicia".

Este conflicto dividió a las panelistas de LAM y Yanina Latorre defendió a la hija de la pareja, que fue desalojada de su hogar tras una maniobra de los Zámolo, algo que no le gustó a la modelo. "Me llegó un mensaje de la nada, que después borró, pero antes de abrirlo yo se lo mandé a Ángel", contó Latorre en el ciclo de América.

"Yo ayer defendí a la criatura, como pudo haber opinado cualquiera. Todas me sacan esto a mí, que ya sabemos a donde vamos, me dijo 'cuando vos estabas siendo hostigada, perseguida y extorsionada por Jaitt, no solo te escuché, sino que te creí'", agregó indignada la panelista. Entonces, Latorre continuó defendiéndose al remarcar ella era víctima de esa situación, por lo que no había nada que creerle a ella.

"Es una basura y se lo digo. Estuvo toda la tarde pegándome y dándome, no se callaba, es una soberbia, es una maleducada", disparó con dureza la panelista, fiel a su estilo. Lejos de detenerse ahí, Latorre contó qué le dijo a la modelo: "Está todo judicializado, tu hermano tiene un problema de adicción y de alcoholismo, las dejó en la calle, vos participaste para que las deje en la calle".

"Lo borró porque no quería que lo muestre y lo cuente, aparte se dio cuenta que estuvo mal", cerró muy enojada Yanina Latorre.

La palabra de Sofía Zámolo sobre el escándalo con su cuñada

Por su parte, Sofía Zámolo negó todas las acusaciones de su excuñada y se negó a hablar con la prensa al respecto. Cuando un periodista de Intrusos (América TV) le preguntó sobre el tema, la modelo expresó: "No puedo hablar más nada de lo que ya hablé. Es la última vez que hablo ante cámaras. Por recomendación de mi abogado, Cristián Cúneo Libarona, no voy a hablar más. Él va a tomar la posta".