Yanina Latorre explicó el famoso tuit de Mariana Nannis

Sin dudas, es uno de los cruces más recordados en las redes sociales. En este 2020, se cumplen 7 años del famoso tuit donde Mariana Nannis acusaba a Yanina Latorre de tener un amorío con su hermano, Gonzalo. "No salí con él, éramos amigos", explicó esta vez con DJ Piloto, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Al mismo tiempo, la polémica panelista se expresó por primera vez sobre el tema y dejó en claro: "No le hice juicio porque no me importan esas cosas, a mí me resbala". Además, la mujer de Diego Latorre expuso con respecto a la situación del pasado: "Yo hablo de su familia, de sus hijos, doy información. Siempre doy la cara, la discuto".

Además, Yanina agregó que como ella no le podía discutir nada en aquel momento, por no tener cámara, "salió con que salí con el hermano" y hasta la chicaneó divertida: "Ahí te das cuenta que cuando no tenés recurso para discutir y debatir, decís ese tipo de cosas". Lo cierto es que aquel mensaje es uno de los más recordados de la red social del pajarito.

Latorre también recordó que hace varios años, cuando su marido y Claudio Paul Caniggia jugaba al fútbol profesional, se encontraron en Italia y compartió algunos días con el hermano de Nannis. Pero, en aquella ocasión, dejó en claro que solo salieron a hacer compras. "Desde ese momento le habrá quedado la idea de que pasó algo, pero nada que ver", sostuvo para dar el tema por finalizado.

