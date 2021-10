Yanina Latorre explicó el "código pirata" que los famosos usan en las redes

Yanina Latorre reveló cómo fue el inicio del coqueteo virtual entre "La China" Suárez y Mauro Icardi que disparó el escándalo mediático de la semana pasada.

Yanina Latorre brindó detalles este martes sobre el "código pirata" que los famosos usan en redes para que no les descubran sus infidelidades. Fue en el marco del final del escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez. "Empieza con un guiño inocente de un lado", reveló la panelista sobre cómo comienzan dos personas a demostrar interés mutuo en Instagram mientras no quieren que nadie descubra que están hablando.

Pese a que ya se confirmó que Mauro Icardi y Wanda Nara seguirán juntos, las esquirlas del escándalo que se disparó hace algo más de una semana entre ellos y con "La China" Suárez como tercera en discordia siguen dando que hablar. Es que el problema en la pareja comenzó cuando la empresaria descubrió que su marido estaba teniendo un coqueteo virtual con la ex Casi Ángeles. En ese sentido, Yanina Latorre reveló detalles sobre el "código pirata" que usan los famosos y con el que "La China" e Icardi comenzaron a charlar.

"Empieza con un guiño inocente de un lado, como el like de la China a Icardi. Puede ser un like o un fueguito. El otro recoge el guante y contesta. Te manda una foto y el teléfono", comenzó contando la angelita. Muy informada sobre el tema, Latorre continuó revelando más cuestiones específicas del "código pirata": "Generalmente, o no se siguen, o no es mutua la seguida. Porque cuando empiezan a estar más metidos en el quilombo y en el chat, se dejan de seguir".

"Si yo quiero llamarte la atención para que veas mi mensaje, te sigo y te dejo de seguir tres veces para que veas las notificaciones porque te quiero hablar. O te likeo 15 fotos, de la nada, después les saco los likes. Con estas dos cosas el otro entiende que estás libre para hablar", continuó explicando la panelista de LAM sobre cómo es la dinámica del código que usan los famosos que están en pareja para ser infieles. "Wanda, todo eso, no lo vio en las redes. El pirata profesional te likea y luego te saca el like. Es para avisarte que está libre, que puede hablar", cerró Yanina Latorre, convencida de su información.

