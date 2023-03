Yanina Latorre dio un dato determinante sobre la final de Gran Hermano: "No termina"

La panelista de LAM contó lo menos pensado sobre el reality de Telefe. Yanina Latorre dio un dato que preocupó a todos los fans de Gran Hermano.

Yanina Latorre se pronunció sobre la final de Gran Hermano y soltó un dato que puso en duda la veracidad de Telefe en relación al reality show. La panelista de LAM utilizó su cuenta de Twitter y alarmó a los fanáticos de Marcos Julieta y nacho, los tres finalistas de la competencia televisiva.

"Mañana no termina Gran Hermano. Guarden este tuit", enunció la mamá de Lola y Diego Latorre en uno de sus posteos e hizo que los usuarios de la red social estallaran de bronca debido a su gran expectativa por que la final sea en la fecha que Telefe había anunciado: lunes 27 de marzo.

La "angelita" contradijo de esa manera a los anunciados que hicieron desde Telefe, en los que se alude a la final de Gran Hermano como un suceso que ocurrirá en la noche del 27 de marzo. Si bien aún no hubo una respuesta por parte del canal de las pelotas a lo informado por Latorre, ese tweet encendió las alarmas de todos los televidentes que siguieron el reality show durante más de cinco meses.

Qué dijo Romina Uhrig sobre el ganador de Gran Hermano

Uhrig fue consultada por Primicias Ya sobre su parecer ante la inminente final de Gran Hermano y soltó: "Creo que va a ser el primo. Como querer quiero que gane Juli. Se lo merece y no sólo porque la quiero, aportó mucho en la casa más allá de quizá no ayudar con los quehaceres, ella se puso la camiseta, me ayudaba siempre, aprendió un montón".

"Era muy buena compañera, no era conflictiva, fue leal conmigo y con Dani. Con ellas voy a hacer una gran amistad, me llevo eso la casa y eso no se compra con nada", añadió la exdiputada. Y cerró: "Con Alfa decíamos que íbamos a estudiar teatro, me gusta la actuación y todo lo que sea de los medios. También me veo en algún programa como panelista, me gustaría avanzar en el ambiente".

Uhrig aseguró estar agradecida con la fama que le dio el reality show y cerró: "Lo busqué siempre, cuando era chica lo intenté pero no tenía los medios. Hoy mi paso por acá es para que estén mejor mis hijas, creo que les voy a poder dar todo lo que una madre quiere".