Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli y Estefi Berardi con un exabrupto: "Me la chupás"

Yanina Latorre explotó con durísimas declaraciones contra Estefanía Berardi y Marixa Balli, su nueva compañera panelista en LAM.

Yanina Latorre apuntó durísima de forma sorpresiva en sus historias de Instagram contra dos de sus compañeras de LAM. "Me la chupás dos veces", disparó la polémica panelista en referencia a un reclamo que le hizo Marixa Balli por su reciente ingreso en el programa que conduce Ángel de Brito por América TV.

Desde que comenzó su carrera como panelista, Yanina Latorre tuvo fuertes cruces mediáticos y en redes sociales tanto con todo tipo de personas, incluidos colegas, políticos y hasta compañeros de programa. Así como fue es muy recordado su enfrentamiento con Ana Rosenfeld, en las últimas horas la panelista se enojó con dos compañeras de LAM y no dudó en apuntar contra ellas.

"Qué atrevida Marixa Balli diciendo en LAM: 'Ay, en el chat de bienvenida no me saludaste'", comenzó la angelita, muy picante con su nueva compañera de panel en el ciclo que conduce Ángel de Brito. Pero la bailarina no fue la única que recibió palitos por parte de Latorre, que no tuvo reparos en disparar contra Estefanía Berardi: "Y la otra saltando a decir 'ay, a mí sí me saludaste'. Vive pendiente de lo que hago y lo que digo".

Además, Yanina explicó que no suele ser muy activa en los grupos de WhatsApp y detalló por qué: "No hablo porque no confío en nadie. Hace poco una angelita vendió un chat, imaginate". "Yo no confío en nadie y menos en esos grupos, solamente en la gente con código, con los que trabajo hace 7 años... Los nuevos, en nadie, nada", insistió la panelista.

"No saludo, hay días en el que tengo ganas y hay días que no, no sé, no hay una ley. Y si te ofendes, ofendete. Me la chupás dos veces", agregó Yanina Latorre en sus historias de Instagram, muy picante. Para cerrar, la panelista le dejó un mensaje a Berardi por sus constantes cruces, aunque no la mencionó específicamente: "Es difícil laburar con gente que solamente va a trabajar para colgarse de vos porque no tienen contenido, aprendan".

El tenso cruce entre Yanina Latorre y Agustín de Gran Hermano

Agustín de Gran Hermano pasó por LAM tras su polémica salida del reality y fue increpado por Yanina Latorre. "No es claro nada de lo que decís. Buscar el enojo de la gente haciéndote el extorsionador de mujeres, haciéndote el acosador", dijo Yanina.

Incómodo por la situación, buscó defenderse de las críticas recibidas al aire en América TV: "Lo que yo buscaba adentro era mostrarme más varonil". En ese momento, Latorre le hizo una pregunta que alimentó la tensión en el piso: "Te hago una pregunta, ¿sos gay?".

"No, no soy gay. Y no hace falta igual que aclare. Me hacía el varonil porque los demás me estaban provocando, me estaban insultando y se metían con mi sexualidad. Eso me hacía sentir muy mal", explicó. La panelista siguió con un tono elevado, casi gritándole, y lanzó: "¡Lo entendimos y te vimos! Fuiste por el mal camino. Es mentira que querías salir para informarte. Sos tan soberbio que querés decirnos 'soy más vivo que ustedes'. No sos más vivo que la gente. Tenés que demostrar que sos buena persona".