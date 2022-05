Yanina Latorre destrozó a Ana Rosenfeld: "Miente, inventa, le gusta el drama"

Yanina Latorre disparó con todo contra Ana Rosenfeld y recrudece la rivalidad que las panelistas de LAM mantienen desde hace tiempo.

La rivalidad entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que la panelista volviera a disparar contra la abogada en sus redes sociales. "Miente, inventa, le gusta el drama", atendió Yanina a su compañera de LAM, con quien ya quedó bastante claro que no se llevan nada bien.

En una entrevista reciente con Teleshow, Ana Rosenfeld aseguró que su primer esposo no la había acompañado durante una dura enfermedad que debió enfrentar cuando era joven y para la que le habían diagnosticado un año de vida. Lejos de quedarse callado, José Hener, primer marido de la abogada, rompió el silencio y la desmintió.

Yanina Latorre aprovechó estas declaraciones para sumar un nuevo capítulo a su rivalidad con Ana Rosenfeld y compartiendo la nota que recogía los comentarios de Hener, destrozó a su colega. "Otra mentira más de la #abogadapenalista...esta señora no entiende nada", comenzó picanteando en Twitter la histórica integrante de LAM a su compañera de piso.

Pero eso no fue todo, porque agregó filosa: "Miente, inventa, le gusta el drama. Ya inventar que te dieron un año de vida". "Un poco de respeto para la gente que si padece enfermedades", cerró durísima Yanina Latorre contra Ana Rosenfeld. Rápidamente la publicación se llenó de comentarios bancando a Latorre y destrozando a la abogada. Cabe recordar que las panelistas de LAM protagonizaron un tenso cruce detrás de cámara que se volvió viral, además de los dardos que se tiraron en el programa y por redes sociales.

El problema de salud de Ana Rosenfeld

La abogada acudió a una atención médica por un fuerte dolor en su rodillas a poco de cumplir sus 24 años, síntoma que llamaba mucho su atención ya que no hacía grandes esfuerzos físicos. "Así descubrieron que el hueso de la cadera estaba totalmente carcomido. Me metieron en una cama diciéndome que debía agradecer no haber sufrido una fractura espontánea, lo que hubiese sido terrible", explicó Rosenfeld.

Después de ese descubrimiento le hicieron una serie de estudios y análisis hasta que llegaron a un delicado diagnóstico: "Me detectaron un tumor en la cabeza del fémur derecho y los pronósticos eran pesimistas. Me operaron en agosto y recién pude volver a caminar el 3 de octubre... ¡Y con muletas!", agregó la panelista de LAM cuyo tumor en su pierna resultó ser benigno. "No me sentí acompañada. Yo era quien cuidaba de mi pareja y no al revés", concluyó.