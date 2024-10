Yanina Latorre contó toda la verdad del presente de García Moritán: "Llorando"

Yanina Latorre dio a conocer cómo vive García Moritán tras su separación de Pampita.

Roberto García Moritán está en el foco de la prensa desde su separación de Pampita y recientemente Yanina Latorre dio a conocer cómo se encuentra. La panelista se refirió a la reacción del político sobre el nuevo noviazgo de la madre de su hija menor, Ana.

La modelo y el exministro porteño pusieron fin a su relación el mes pasado y semanas más tarde García Moritán acudió a una institución de vida sana para enfocarse en sí mismo, dado el grado de estrés que viviría. "Entiendo que Roberto está con mucha, mucha ansiedad porque se enteró de la noticia Carolina y tengo la data de que él la llama sin parar llorando desconsolado", comenzó el panelista Pepe Ochoa, en LAM.

"Está desconsolado con la situación porque ella fue muy rápido. Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él", agregó por su parte Yanina Latorre. Y sumó: "Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días. Él está muy estresado por su futuro laboral, por su futuro político porque cree y siente que tiene su carrera política acabada. Está desconsolado y se siente mal porque, imaginate, eras el marido y estaba todo bien".

Latorre aludió a la esperanza de García Moritán de volver a armar su familia y cerró: "Te separaste y, por ahí, aspirás a un reencuentro. Te choca si estás recién separado que, a las dos semanas, la otra persona esté planeando una vida con otro. Pensás que no te quería hace mucho".

Pampita y García Moritán se casaron en 2019.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La celebridad de TV se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".