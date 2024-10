Yanina Latorre contó el calvario que vivió con un hombre en la calle: "Fue feo"

Yanina Latorre contó el mal momento que vivió en la entrada de su barrio.

Yanina Latorre es una celebridad conocida por la ausencia de filtros a la hora de dar sus opiniones sobre los temas de coyuntura y, en ese sentido, ahora señala que sería perseguida por esa característica de su personalidad. La panelista relató la desesperante situación que vivió tras ser perseguida en la calle en varias ocasiones.

Si bien aclaró que no sabe con certeza si se trata de una amenaza por su manera de pensar o si es una cuestión relacionada a intentos de robo, la miembro de LAM se mostró asustada por lo que pueda pasarle por un hombre que la persiguió en varias ocasiones en auto y señaló que asocia esa situación con su manera de ser al aire, por sus opiniones.

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La madre de Lola y Diego Latorre contó que hay una serie de acciones que ella y sus vecinos del country hacen cuando llegan a la entrada, para que los guardias se den cuenta que es alguien del barrio y les abran las puertas. "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas", continuó.

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".

Yanina Latorre es una angelita histórica de LAM.

No fue la primera vez

Latorre reveló que este hombre ya la había seguido en una ocasión anterior, esa vez en CABA. "La otra vez yo me avivé desde Capital, después lo perdí y me di cuenta en la Panamericana porque el tipo la otra vez se me ponía al lado y me bajaba la ventanilla y me rodeaba, se me ponía de la izquierda y de la derecha a mi misma velocidad. Yo me hacía la que no lo veía y miraba para adelante y hablé todo el tiempo con Diego por teléfono y le iba diciendo (lo que pasaba) pero como Diego me esperó en la bajada, lo zigzagué y lo perdí, bajé y siguió, no pudo (seguirme) pero esta persona me siguió hasta la puerta de mi casa y encaraba la reja, no sé qué pretendía", cerró.