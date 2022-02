Ya se pudrió todo entre Diego Leuco y Pallares en El Trece: "Me enojó"

Diego Leuco reveló una fuerte interna con Adrián Pallares, su nuevo compañero en la pantalla de El Trece.

Diego Leuco rompió el silencio y reveló un fuerte enojo con Adrián Pallares, su nuevo compañero en El Trece. "Se hablaba de manera muy burlona", se descargó el conductor de Telenoche en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina. Cabe recordar que Pallares se sumará pronto a la pantalla de El Trece con Socios del Espectáculo, el programa que conducirá junto con Rodrigo Lussich durante los mediodías.

Hace solo unos días, Pallares y Lussich fueron invitados para hablar en Telenoche sobre la muerte de Gustavo Martínez, amigo de Ricardo Fort y tutor de sus hijos tras su fallecimiento. Las redes sociales se llenaron de críticas para la dupla que condujo Intrusos y que pronto comenzará a presentar Socios del Espectáculo. Es que tanto Pallares como Lussich durante el 2021 se habían reído de una información que dieron en el programa de América TV, en la que contaban que las autoridades de El Trece les habían indicado a Diego Leuco y Luciana Geuna tomar clases de teatro para mejorar la química al aire.

Después de un par de días, el hijo de Alfredo Leuco se refirió a esa situación y dejó en claro que los comentarios de sus nuevos compañeros de canal le habían enojado. "A mí me enojó eso, primero porque no es verdad y no pasó", comenzó bastante tranquilo el conductor de Telenoche. Después de destacar que las clases de actuación eran una buena "herramienta", Leuco siguió con su fuerte descargo: "Era una noticia que no era correcta y además hubo como cuatro o cinco días seguidos donde los que se hablaba de manera muy burlona".

También recordó otra "información falsa" que habían brindado en Intrusos en aquel momento, donde indicaron que tanto él como Geuna no tenían contrato para este año y bromeaban con que los querían echar o reemplazar. "Con el trabajo no se juega", disparó Leuco. Insistiendo con que eso no le había molestado, pasó a detallar qué fue lo que lo hizo enojar.

"Lo que me enojó es que después de cinco o seis días de estar diciendo cosas que no están buenas contra una persona, después te mandan móviles a la puerta de la radio con la cámara encendida como si yo fuera un corrupto", aseguró todavía caliente el conductor de Telenoche. De todos modos, para bajarle el tono a la polémica y poner paños fríos, Diego Leuco cerró: "Igual, fue una bronca del momento y que a los diez minutos con Adrián, con quien tengo una gran relación, lo recontra resolvimos".

Diego Leuco confirmó su romance con una famosa periodista

"Estoy contento, salimos hace un tiempito, como siempre con estas cosas uno primero trata de cuidarse todo lo posible de que no hayan cosas de afuera que afecten un vínculo que está empezando”, explicó Diego Leuco. Ahora bien, ¿con quién está saliendo el conductor de Telenoche?.

Como se rumoreaba, su pareja es Sofía Martínez, reconocida periodista que trabaja en ESPN y es una de las principales caras del canal de TV. Argumentando que decidieron que éste fue el tiempo indicado para hacer público su romance, Leuco declaró: “Hay un momento en el que eso es al revés porque pasa a ser una carga que no se sepa y nos pareció que era un lindo momento".