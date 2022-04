Ya no tiene aliados: fuerte repudio de América TV a Viviana Canosa

La conductora de televisión cada vez está más acorralada por las barbaridades que dice al aire. Viviana Canosa no deja de lanzar comentarios discriminatorios y estigmatizantes en sus editoriales.

Viviana Canosa está una vez más en la mira tras lanzar comentarios discriminatorios hacia un joven por vestirse de manera diferente a la norma. La conductora de televisión recibió críticas por parte de algunos de sus compañeros de América TV tras sus declaraciones estigmatizantes sobre la manera de lookearse del joven.

"Mirá este hombre con pollera, que les encanta a las chicas verdes", comenzó Canosa y demostró su pensamiento arcaico que indica que solo las mujeres pueden usar falda. "Mamadera... Qué carucha papu, eh. No te cruces con (Hugo) Moyano en la cancha de Independiente, te las vas a ver complicada. No te tomes el Roca o el Sarmiento a las 6 de la mañana porque te la vas a ver difícil", agregó.

Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, reaccionó al desbarranque de Canosa y respondió con muchos más argumentos que la periodista, a pesar de tener más de treinta años menos. "Hola Viviana Canosa, respeto tu postura en contra del aborto y que no te sientas identificada con el feminismo. Nadie puede atentar contra tu forma de pensar. ¿Pero por qué te burlas de un chico que ejerce su libertad? ¿Por qué tiene que ser noticia que un chico use pollera?", enunció el cantante en su cuenta de Instagram.

Y cerró con un comentario que, al contrario de la periodista, dejó en claro cuán maduro es: "No tengo nada en contra de Viviana, para aclarar. La felicito por ser de las pocas periodistas que se animan a hablar sobre un abusador de menores con tanto poder como el de Tucumán".

Historia de Instagram de Dante Ortega sobre los dichos de Viviana Canosa.

El panelista de América TV, emisora del mismo grupo en el que trabaja Canosa, Guido Zaffora se expresó sobre las declaraciones de Ortega y se mostró de su lado: "Cómo responder con altura y crítica. Groso Dante Ortega", enunció. De esa manera, queda demostrado una vez más que Viviana pierde cada vez más aliados por las barbaridades que dice en cada uno de sus editoriales cuya única intención es generar disrupción mediática.

Estupenda imitación de "La Negra" Vernaci a Viviana Canosa

Elizabeth Vernaci utiliza el humor para reírse de los poderosos y de quienes difunden discursos hegemónicos desde sus comienzos en la radio. En las últimas semanas, la locutora apeló a sus dotes vocales para imitar con un exacto tono de voz a Canosa y hacer una increíble parodia sobre las barrabasadas que la conductora dice al aire. "Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cogieron a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan", comenzó Vernaci en La Negra Pop.

Y agregó: "Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos... no como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento, porque tengo la argolla limpia... porque me la lavo todos los días, porque me pego enjuagadas constantes".