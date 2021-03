Ya está confirmada la fecha del debut de ShowMatch con Marcelo Tinelli

Vuelve Marcelo Tinelli a ShowMatch

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli le de inicio a una nueva temporada de ShowMatch, que este año contará con un segmento de humor, musicales y una academia, Ángel de Brito confirmó la fecha de debut del conductor.

Consultado por sus seguidores, el presentador de Los Ángeles de la Mañana le puso punto final al misterio y anunció en Instagram Stories que Tinelli volverá a la pantalla chica el 19 de abril.

Además, De Brito que estarán Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín “Cachete” Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía “Jujuy” Jiménez en La Academia y adelantó que hay otros famosos que están en la mira de la producción.

Días atrás, Ángel había dado detalles del nuevo reality de El Trece: “Olvídense del Bailando tradicional. Va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado, de tres miembros”, comenzó diciendo al aire.

“La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No solo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, agregó.

Y cerró: “No todo el mundo puede participar en La Academia, porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no solo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.

¿Corren a Ángel de Brito y lo reemplazan con José María Listorti?

En uno de los dos canales de aire más vistos del país se viven momentos de tensión por el posible regreso de un reconocido conductor. Según trascendió José María Listorti podría volver a El Trece y con el reciente anuncio de que Ángel de Brito no conducirá el Cantando 2021, crecieron los rumores de que sería Listorti quien se haría cargo de la conducción de uno de los programas más importantes para la productora de Marcelo Tinelli.

Todavía no hay confirmación oficial pero en abril o mayo terminaría Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por la pantalla de Canal 9. Vale recordar que este show es parte de Laflia, la productora propiedad de Tinelli. Por eso no sería de extrañar que la conducción del Cantando 2021 vuelva a las manos del fiel Listorti, quien supo manejar las riendas de la competencia musical por años.