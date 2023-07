Ximena Capristo y una fuerte revelación sobre la salud de Silvina Luna: "Milagro"

La amiga de la reconocida modelo contó cómo fue el difícil procedimiento de salud y reveló detalles desconocidos del terrible procedimiento que atravesó.

Ximena Capristo rompió el silencio dio una esperanzadora noticia sobre la salud de Silvina Luna. Ambas artistas fueron compañeras en Gran Hermano y luego se insertaron en el mundo del espectáculo en tiempos similares, pero su amistad logró trascender todas las pantallas. A un mes de la internación de Luna, la esposa de Gustavo Conti reveló lo menos pensado sobre la recuperación de su amiga.

La salud de Silvina Luna es uno de los temas que resuenan más fuerte en el mundo de la farándula, ya que tras haber estado internada de gravedad por casi un mes, la modelo logró recuperarse y poco a poco empieza a encaminarse para recibir el alta. La poca información que se tuvo del tema, fue gracias a varios programas de espectáculos, ya que la familia de la mediática decidió mantener un perfil bajo al respecto. Sin embargo, Capristo rompió el silencio e hizo un revelador comentario en Intrusos y, posteriormente, en LAM.

Interceptada por el móvil del programa de América TV, Capristo brindó detalles de la salud de Silvina. "La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella. Nosotros, muy tristes", empezó por decir Ximena visiblemente afectada. Luego sumó: "Teníamos la esperanza de que todo salga bien y surgió este milagro de recuperación. Y digo milagro porque ella estuvo muy grave".

"Me cuesta hablar de este tema, me llamaron para dar muchas notas y no soy nadie para dar un parte médico de esto. Sí se encarga el Hospital Italiano, su hermano que está al lado de ella y obviamente estamos en contacto", aseguró también la actriz. Aunque si bien Luna todavía está lejos del alta, ya puede respirar por sus medios y volvió a hablar, motivo por el que pudo recibir visitas de sus amigos. Frente a esto, Capristo sentenció: "Quiero que me vea fuerte, no angustiada. Nosotros tenemos que darle fuerzas, ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Va a estar bien, es el tiempo, hay que esperar".

Cabito hizo una dolorosa revelación y se comparó con Silvina Luna: "Fue una locura"

"Cabito" Massa Alcántara reapareció en los medios luego de tener una aparición en la competencia Pasaplatos (El Trece) y se animó a revelar un aspecto de su intimidad nunca antes contado, estableciendo un paralelismo entre una difícil situación de salud que atravesó recientemente y la lucha de Silvina Luna para recuperarse y lograr un transplante de riñón.

Durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), el expanelista de 678 y Duro de domar abrió su corazón y reveló que tuvo que someterse a un transplante para recuperar su salud: “Esto que te voy a contar nunca lo dije todavía, lo mantuve en secreto y fue de golpe, estoy bien de salud, me trasplanté hace dos meses. Después de eso tuve operaciones para drenar el líquido. Yo bajé mucho de peso, viene bien y a la semana del trasplante estaba caminando”.

“La operación duró tres horas y yo estuve internado ocho días por una fisura que tuve. No me dolió nada, me dolió más cuando me despegaban las gasas de los pelitos de la pierna. Salí súper agradecido de ahí, mi hermana me ofreció darme su riñón y yo no quise porque era una gran responsabilidad. No sé si su hija o su sobrina lo puede llegar a necesitar, esperé un cadavérico. Es rara la sensación que tuvo que morir una persona para tener una mejor calidad de vida”, sumó.

Conmocionado por el efecto que hizo el transplante en su cuerpo, "Cabito" reflexionó: “Me cambió la vida, volví a tener la cara más redonda, antes estaba chupado, antes tenía una anemia tremenda, tenía frío todo el tiempo. Ahora peso 82 kilos, y no lo había dicho esto, para mí es más fácil callarlo, pero asumo la responsabilidad de exponer algo que fácilmente te puede avergonzar y necesitar este tipo de cosas, con esto salvamos vidas”.