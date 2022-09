Wanda Nara trató de "atrevida" a La China Suárez en vivo: "La desenmascaré"

La reconocida influencer hizo una picante declaración en ¿Quién es la Máscara? luego de analizar la posibilidad de que la actriz participara del programa.

Wanda Nara habló sobre su conflicto con "La China" Suárez y la trató de atrevida al aire en ¿Quién es la Máscara?. A días de anunciar su separación oficial de Mauro Icardi, la empresaria recordó el conflicto que sacó a la luz la crisis en pareja y se mostró muy picante ante la posibilidad de que la actriz participe del programa de Telefe.

La situación se dio luego de la presentación de "Mansa" la Rana, una famosa disfrazada de este animal que tenía vestimenta japonesa. La dinámica ante la llegada de este nuevo concursante fue diferente: si el jurado develaba su identidad, se convertiría en la eliminada de la noche sin la oportunidad de volver a concursar. Sin embargo, a la hora de lanzar posibles nombres, Moldavsky puso incómoda a Wanda al mencionar a Suárez.

"Es lo que estaba esperando que pase. Te lo quiero decir tomándote de la mano porque sos mi compañera, porque te quiero, pero te tengo una noticia polémica", lanzó Roberto Moldavsky cuando llegó su momento de intentar adivinar la identidad de la participante. Luego lanzó picante: "Toda esta onda japonesa viene de sangre japonesa. ¿Sabés quién está ahí? Tenía que pasar: 'La China' Suárez".

Visiblemente sorprendida por la teoría de su compañero, Nara contestó fiel a su estilo y fue letal contra la la actual pareja de RusherKing. "No creo que sea tan atrevida. Me parece un montón, además el tema Despechá", opinó Wanda en referencia al tema de Rosalía que cantó la famosa detrás de la máscara.

En ese marco, Lizy Tagliani se sumó a la dinámica y generó aún más tensión en el ambiente. "Esa onda no es china, es japonesa pero bueno, el Instagram de ella es @sangrejaponesa", tanteó la humorista. Rápidamente, Wanda replicó indignada: "Bueno, hacele publicidad vos también. La verdad que con amigos así...".

Sin embargo, luego de que sus compañeros se rieran y trataran de seguir con otro tema, Wanda sentenció picante: "Igual yo a ella ya la desenmascaré no creo que venga".

Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara y luego se arrepintió: “Tóxica”

Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara con una serie de historias que publicó Instagram y hasta la trató de "tóxica", aunque luego las eliminó rápidamente. Sin embargo, el delantero inauguró otro capítulo en un matrimonio repleto de vaivenes sentimentales que sacuden a la farándula argentina.

El rosarino publicó tres historias en Instagram, en las que reveló algunos mensajes privados de WhatsApp con su esposa. En la primera captura de pantalla se pueden observar varias llamadas perdidas de la modelo desde Argentina, en las que le pregunta: "¿Estás? Te estoy llamando. Estoy subiendo al avión, mañana tengo fotos en Uruguay. ¿Me podés responder?". "¿Qué pasa?", le contesta el ex-Inter en un momento.

Igualmente, Icardi estaba muy enojado con Wanda Nara porque la empresaria había confirmado en las redes que se habían separado, algo que según el jugador no fue así. Entonces, el goleador añadió en el mismo sprint inicial: "Cuando te la das de soltera o decís serlo, pero sos re tóxica @wanda_nara".

En la segunda storie publicada por la panelista de espectáculos Estefi Berardi se aprecia cómo la madre de sus dos hijas insiste en los chats: "¿Dónde estás vos?". "¿Por?", le contesta él. "Contestás o cuando me preguntes seré igual. Porque, en vez de dormir con el nene, te vas por ahí", le reclamó Nara. "Estoy solo, no tengo por qué darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida separado también?", le respondió Mauro, furioso.

“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le retrucó Wanda. “¡Somos iguales!”, le contestó él. Pero la mediática continuó: “¿No me querés decir? Ok, peor para vos”. “¡Qué tóxica!”, comentó Mauro. Nara no se achicó y se quejó a pura bronca: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme dónde estás, vos sabrás”. Irónico y filoso, para terminar con sus polémicas historias contra ella, el rosarino añadió: "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, Gordi?". Y hasta creó una encuesta para sus más de ocho millones de seguidores en Instagram: "¿Estará soltera o no?".