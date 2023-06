Wanda Nara se quebró al hablar sobre la detención de L-Gante: "La está pasando mal"

Wanda Nara reveló detalles sobre el mal momento que Elián Valenzuela está viviendo durante su detención.

Wanda Nara rompió el silencio sobre la situación legal que enfrenta L-Gante, quien actualmente está detenido en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes. El creador de la cumbia 420 fue detenido por la Policía Bonaerense el pasado martes 6 de junio, tras la denuncia de un joven que lo acusó de haberlo amenazado y privado de su libertad durante una pelea a la salida de un boliche ubicado en General Rodríguez.

Wanda, quien mantiene un vínculo muy cercano con el cantante, le manifestó su apoyo a través de un comunicado en sus redes sociales. En el mensaje dio a conocer algunos detalles sobre su situación. La empresaria mantiene una estrecha relación con Elián Valenzuela e incluso se rumoreó que mantuvieron un romance, aunque ambos aseguran que solamente los une la amistad. Más allá de esto, Nara se angustió profundamente al enterarse sobre su detención y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Soy de esas personas que siempre ESTOY, de una manera privada porque el que hace de corazón no lo expone, sobre todo en situaciones delicadas", comenzó la esposa de Mauro Icardi. Acto seguido, se disculpó con la prensa por no haber dado información sobre la situación de Elián. "El que tiene que saber ya sabe. Pido perdón a las guardias periodísticas pero prefiero no hablar en público cuando un amigo la está pasando mal", concluyó.

La carta que L-Gante escribió desde la cárcel: "No volverse loco"

L-Gante está pasando unos días muy duros mientras se encuentra detenido, razón por la cual escribió una carta para enviarles tranquilidad a todos sus fanáticos. Su amigo, el boxeador Ezequiel Matthysse, fue a visitarlo y le acercó una hoja y una lapicera, para que les comunicara un mensaje a sus seguidores. Más tarde, el deportista lo compartió en sus redes.

“Gracias el aguante, siempre la real. Te quiero hermano. Cumbia 420. Tamos bien", se puede leer en la carta escrita por L-Gante, decorada con dibujos de corazones y de un collar de cadenas. “Utilizó una birome que le proporcionaron algunas personas que se encontraban en la entrada de la DDI anoche, ya que hoy en día no hay absolutamente nadie brindando apoyo, al menos de manera presencial, en ese lugar”, explicó la periodista Giuli Salguero, de Todo Noticias (TN).

En esta línea, sumó que Elián necesitaba hacer esto "para mejorar su estadía en este lugar y no volverse loco". "Algunos fans y amigos le acercaron un cuaderno y una birome para que pudiera comunicarse. Hasta ayer no había tenido contacto con nadie más que con su abogado, y escribió esto”, cerró la periodista.