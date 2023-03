Wanda Nara rompió el silencio y reveló su mayor angustia por los mandatos estéticos: "Lo sufro"

La celebridad de redes habló sobre uno de los aspectos de su trabajo que más afectan sus sentimientos. Wanda Nara reflexionó sobre el feminismo y la exigencia estética a las mujeres.

Wanda Nara reflexionó sobre las exigencias a las mujeres en relación a la estética y las opiniones sobre cuerpos ajenos que aún abundan en los medios, a pesar del auge del movimiento feminista en los últimos años. La hermana mayor de Zaira Nara aseguró que las personas que más critican su cuerpo en redes sociales son mujeres y se lamentó por esa realidad.

"Yo la disfruto la pizza y la sufro, porque soy la primera que después me encuentro en el espejo los pozos de celulitis y lo sufro. Y decís: '¡Guau!, todavía no estamos tan avanzados como para que te contrate una marca de ropa interior y te diga ‘vas a salir con los pozos de celulitis al aire’. A veces te dicen: 'Wanda edita las fotos'. No es que edito las fotos: todas las revistas hoy en día buscan la mejor foto", comenzó su descargo la celebridad de televisión que tuvo un conflicto con "La China" Suárez por Mauro Icardi.

La mamá de cinco hijos reconoció que en las redes sociales se suele buscar la mejor foto para publicar y agregó: "Todos tenemos los mismos filtros a disposición porque son gratis y está en cada uno usarlos o no. Después hay un filtro que no lo podés poner que es el de tu personalidad, el de los códigos que vos tengas. Eso determina a la persona".

"La mujer es la peor enemiga de la mujer. Somos nosotras las que nos miramos y nos atacamos. Yo creo que nunca ninguna pareja de las que tuve me miró el pozo de celulitis que tenía o que dejaba de tener. Somos nosotras", enunció Nara en dialogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Y cerró: "Me enojo. Me enoja mucho".

Nara se refirió al comentario de una comunicadora a la que no nombró, quien aseguró que ella usaba peluca, y reveló por qué le molestó y la hirió: "Me enoja mucho. Esta semana una periodista también dijo: 'Wanda usa peluca', y me tocó un punto. Tengo a mi mejor amiga luchando por dónde comprarse una peluca porque está pasando una enfermedad muy grave y es una mujer muy joven, de nuestra edad. Vos decís: 'Wanda usa peluca'. Mi amiga lo vio, me lo mandó y me hicieron sentir muy mal. A veces uno habla o lastima o dice una cosa queriendo lastimar a una persona".

Wanda Nara, sobre su vínculo con Susana Giménez

"Yo la quiero mucho a Susana. La admiro muchísimo y no me gustaría tampoco que el día de mañana venga una chica y digan es la nueva Wanda porque siento como que yo estaría muerta. Yo quiero que haya Susana para rato, y Wanda también. Y me gustaría también que haya nuevas chicas que puedan cumplir sus sueños. Pero cada uno es quien tiene que ser", comentó Nara en alusión a quienes la comparan con la diva de los teléfonos.

El tenso momento que vivió Zaira Nara al asistir a un hombre que quiso quitarse la vida

"Yo venía de comer, había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre. Ella venía concentrada, manejando y yo le digo: ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado'", enunció la conductora recientemente separada en diálogo con Radio Rivadavia. Y continuó: "Estaba llegando a la mitad del puente, los autos pasaban por abajo y no lo veían. Si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, caería encima. Teníamos que hacer algo".

Nara aseguró que sintió que no se podía ir del lugar si hacer algo, si bien habían llamado a la policía, sintió que no era suficiente. "Porque no salía de ahí, seguían charlando y él, mientras hablaba, soltaba una pierna o un brazo y quedaba colgado del alambre, sostenido de un pie. En ese momento, él levantó la mirada y me dijo ‘¿vos sos Zaira Nara?’ Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa. ¿Cómo viniste hasta acá?'. Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá", sumó Zaira.

"Y le digo ¿cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Te vas a lastimar, pero no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte, pero te digo que no es por acá", cerró la mamá de Viggo y Malaika Von Plessen y aseguró que finalmente el hombre recapacitó y salió del lugar en el que estaba.