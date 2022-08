Wanda Nara rompió el silencio sobre su divorcio de Mauro Icardi: "Soy mucho más que 'la mujer de...'"

Wanda Nara habló por fin sobre los rumores de divorcio de Mauro Icardi y soltó una misteriosa declaración.

Wanda Nara rompió el silencio en medio de los rumores de divorcio de Mauro Icardi. En este momento, la pareja se encuentra de vacaciones en familia en Ibiza, España, lo cual generó una gran confusión entre sus seguidores ya que todo apuntaba a un divorcio inminente.

Después de varias semanas de especulaciones, Nara publicó un descargo en sus redes sociales por la gran cantidad de preguntas que está recibiendo sobre estos rumores. Lo llamativo de esta publicación es que no confirmó que se está por divorciar pero tampoco lo negó, como lo ha hecho tantas otras veces que salían rumores sobre su crisis con el deportista.

"No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que ‘la mujer de…’. Tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie", comenzó Wanda. "Si elijo estar bien con quien quiero estar es porque amo a mi familia, que vale muchísimo más que cualquier otra cosa", cerró la mediática, dando a entender que sigue en pareja con Icardi para mantener a su familia unida.

Las declaraciones de Wanda Nara sobre los rumores de divorcio de Mauro Icardi

Al ser consultada al respecto por Socios del Espectáculo (El Trece), Nara se negó a hablar sobre el tema y dejó en claro que su prioridad son sus hijos: “Ahora vuelvo con mi familia. Hay cosas de las que no voy a hablar porque después todos sacan conclusiones diferentes”.

Cabe destacar que días atrás se había filtrado un audio que Wanda le envió a Carmen, su ex empleada doméstica, contándole que estaba volviendo a Argentina para tramitar el divorcio. En la nota de voz, Wanda expresaba: "Bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo. Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más".

Por otro lado, también se rumoreó que Wanda le puso una condición al futbolista del PSG para no divorciarse. Según contó el periodista Augusto "Tartu" Tarfúfoli, Icardi quiere irse a Dortmund, en donde juega el equipo Champions League, pero Wanda le habría dicho: "Si vos te vas a Alemania, nos divorciamos". "¿Qué va a pasar con el pollerudo, con el 'castrati' de Mauro? No se va a divorciar un pomo. Por cagón se va a ir a jugar al Monza, que acaba de ascender", aseguró Tarfúfoli.