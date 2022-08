Wanda Nara reveló por qué ya no se hace cirugías estéticas: "Me da pánico"

Wanda Nara reveló la razón por la que no volvería a pisar un quirófano para hacerse cirugías estéticas.

Wanda Nara es criticada muy a menudo por los procedimientos estéticos que se hizo y la forma en la que edita las fotos que sube a sus redes sociales. Sin embargo, reveló que no volvería a hacerse una cirugía estética nunca más y explicó los motivos de su decisión.

Cuando Wanda comenzó su carrera en la industria del modelaje y en los medios, se hizo algunos procedimientos estéticos al igual que muchas otras modelos y mujeres de la farándula. Ahora, a sus 35 años y en otro momento de su vida, la empresaria afirma rotundamente que jamás volvería a hacerlo.

En este momento, Nara está pasando unos días en Ibiza, España, junto a Mauro Icardi y sus hijos. Desde allí, habilitó un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, quienes le preguntaron diferentes cosas sobre su vida personal. Un seguidor en particular le preguntó: "¿Eres pro cirugía? ¿Te gustaría hacerte una?". En respuesta, la mediática le puso: "Después de ser mamá, no entraría nunca a un quirófano por algo estético. Me da pánico, las 5 personitas más importantes de mi vida esperando fuera por si pasa algo".

Historia subida por Wanda Nara a su cuenta de Instagram.

La exempleada doméstica de Wanda Nara denunció a Mauro Icardi

La exempleada de Wanda Nara, Carmen Cisnero, estuvo como invitada en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), conducido por Carmen Barbieri, y reveló detalles sobre los meses en los que trabajó para Wanda e Icardi en su mansión de Italia. En varias ocasiones, la mujer dijo haber vivido episodios de violencia y maltrato por parte del futbolista.

"Tiene su carácter. Me trataba según cómo estaba el tiempo. Él si tiene que hablarte mal lo hace. Una vez se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas y me dijo que fue porque habían dejado la puerta abierta. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó '¡nunca sabés nada vos!'", recordó Cisnero.

"¿Por qué te quedaste? ¿Por qué bajaste tantas veces la cabeza?", le preguntó Barbieri. En respuesta, la mujer le explicó que no tenía manera de volverse ya que no tenía los papeles. "No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?", le contestó. Ante esta situación, Wanda emitió un duro comunicado negando las declaraciones de Carmen. "Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias, iniciaré acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra", emitió la empresaria en un comunicado.