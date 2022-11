Wanda Nara retocó una foto pero una seguidora la mandó al frente

Wanda Nara publicó una selfie en un conjunto deportivo y una seguidora la mandó al frente por haberla editado.

Wanda Nara está de vacaciones en las Islas Maldivas con Mauro Icardi y quedó expuesta por una de sus seguidoras en Instagram, quien notó un curioso detalle en una de las fotos que publicó: que la empresaria se había retocado la figura para parecer más delgada.

Esta no es la primera vez que Wanda retoca sus fotos y sus seguidores lo notan. Sin embargo, la esposa de Mauro Icardi no presta atención a los comentarios y sigue haciéndolo con todas las selfies que publica en sus plataformas.

Wanda publicó una selfie en la que se la ve en conjunto deportivo en un patio. De fondo, se puede ver su figura reflejada en un vidrio. “El súper ogt de Wanda se olvidaron de editarlo en el reflejo del vidrio de atrás y bueno… Ahí está su verdadera figura (data para quienes se exigen a sí misma una figura ficticia, gracias a personas como ella)”, comentó una usuaria.

"¿Qué tanto quiere ocultar Wanda Nara? Me parece que ella es la insegura, por eso no se muestra tal cual es", opinó una usuaria. "Es patético vender algo que no sos, pero bueno, es feliz así fingiendo”, sumó otra seguidora de Wanda. En otros comentarios, otras seguidoras le reprocharon haber perdonado a Mauro.

"Se me cayó una ídola. Volver con Icardi, después de que usó a tu hijo en un vivo y te escrachó? Qué mal", le comentó una seguidora. "Cada vez que estás con Mauro se te transforma la cara. Tristeza", observó otra. "¿Algún día vas a ser capaz de hablar de la infidelidad de tu marido sin echar kilos de mierda en la otra persona? El que defraudó y faltó al respeto en la cara, fue Maurito y no te veo hablando mal de él", apuntó otra usuaria, en relación a las críticas que Wanda hizo sobre "La China" Suárez.

¿Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaron?

Desde hace meses, Wanda Nara asegura que está separada de Mauro Icardi. Sin embargo, el futbolista del PSG siempre lo negó rotundamente. Guido Záffora, periodista de Es Por Ahí (América TV), se comunicó con Wanda para preguntarle sobre el tema y leyó la conversación privada que tuvo con la empresaria. "Mirá lo que me dice, y atención con esa frase: 'Yo siempre voy a tener buena onda con Mauro. Nunca hablé mal de él'", leyó el periodista.

"Estas son imágenes de Wanda y Mauro de vacaciones disfrutando solos. Están entendiéndose, hablando, comprendiendo la crisis, estableciendo un vínculo y borrando el pasado. Hoy, la prioridad de Wanda es Mauro", aseguró Záffora. Y agregó que según la información que le llegó, el futbolista "está haciendo de todo para reconquistarla".