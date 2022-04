Wanda Nara reavivó el conflicto de La China Suárez y Eugenia Tobal: "Se acostaba con el marido"

La celebridad de redes volvió a demostrar que tiene una mala impresión de la actriz. Wanda Nara reavivó el conflicto con "La China" Suárez a meses del escándalo.

Wanda Nara habría sido lapidaria con "La China" Suárez tras enterarse de que la actriz le habría escrito una vez más a su esposo, Mauro Icardi. La hermana mayor de Zaira Nara se expresó sobre los inicios de la relación de Suárez con Nicolás Cabré, el padre de su hija mayor.

"Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al mismo tiempo quedó ella embarazada", habría lanzado la celebridad de redes según relató el periodista Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo. En esa frase, Nara se refirió a la manera en que habría empezado su relación con Cabré, quien estaba esperando un hijo con Eugenia Tobal cuando Suárez llegó a su vida, gestación que no llegó a término.

Esa información fue leída por Rodrigo Lussich desde el celular de Luli Fernández, modelo que trabaja como panelista del ciclo de El Trece, y quien tuvo una charla por WhatsApp con la esposa de Mauro Icardi. "No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina", agregó Wanda sobre el accionar de Suárez, quien supuestamente volvió a hablarle a Icardi desde el celular de su amigo "Mancha" Latorre. Y cerró: "Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema".

Fuerte acusación contra Wanda Nara por malos tratos

Nara habría protagonizado un incómodo momento en una peluquería porque no le habría gustado cómo le quedó el cabello y se habría molestado por la insistencia de la gente en tomarse fotos con ella. "Ella le dijo al peluquero que le habían hecho un desastre. Que no quería tener las raíces tan claras, como las de Susana. Las quería más oscuritas", enunció la periodista Nancy Duré en Intrusos. Y agregó: "Y me dijeron que miraba a toda la gente que estaba ahí con cara de mala, porque no quería que le saquen fotos ni la filmen".

"Hay una foto de Wanda en el cumple de la nena de Zaira en la que se le veía el pelito cortado. El sol es traicionero", acotó la conductora del ciclo, Flor de la V, siendo fiel a su estilo irónico. Hasta el momento Nara no se ha pronunciado para desmentir o aseverar la información dada a conocer por Nancy Duré hace algunos días.