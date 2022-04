Wanda Nara le puso los puntos a Adrián Suar: "Tuviste un par de cositas desubicadas"

La modelo y el productor hicieron una videollamada y se dijeron las cosas en la cara.

Wanda Nara es una mujer de negocios y es ella misma quien maneja la carrera futbolística de su marido, Mauro Icardi. Por su parte, Adrián Suar estrenó la serie Los Protectores, en la que él junto a Gustavo Bermúdez y Adrián Parra forman una sociedad de representantes de jugadores de fútbol. Tanto la modelo como el productor, jugaron a mezclar la ficción con la realidad y la combinación fue excelente.

Adrián Suar, interpretando a su personaje, "El Mago", se comunicó junto a sus socios con Wanda Nara para proponerle un trato, ya que estarían prontos a viajar a Europa. Pero la reacción de la esposa de Mauro Icardi sorprendió por completo al productor. Mientras "El Mago" le contaba que el motivo de la llamada era hacer negocios juntos, la modelo lo paró en seco.

"¿Podés dejarlos un poquitito que me expliquen también, 'Mago', tus compañeros? porque a vos ya te conozco. Conozco el chamuyo tuyo", respondió firmemente Wanda Nara. En ese momento, "El Mago" le dio lugar a sus compañeros para que hablen con ella y expresó: "Bueno está bien, explicale vos, no sé por qué me tira tanta mala onda".

Sin embargo, Wanda Nara no se echó atrás y lanzó: "Vos sabés muy bien 'Mago', tuviste un par de cositas desubicadas". Rápidamente "Reynaldo" pregunta si fueron novios y la modelo lo niega rotundamente. "Fue un mal entendido", expresó rápidamente "El Mago" queriendo excusarse sobre lo que habría ocurrido entre ellos.

"¿Vos te acordas que me likeaste?", le preguntó el personaje que interpreta Adrián Suar. "Quizás se me fue el dedo, pero eso no te da la posibilidad de escribirme cosas que me has escrito", sentenció Wanda Nara. Por su parte, "El Mago" se hizo cargo de su error y se disculpó: "Ok, te pido disculpas Wanda. Mandale un beso muy grande a Mauro y pedile mil disculpas en nombre mío".

Como si eso fuera poco, Wanda Nara fue tajante: "Acordate que hay que tener códigos en el fútbol, antes que nada". Adrián Suar metido completamente en su personaje le devolvió: "Si, yo tengo códigos. Ok, yo me voy de este zoom". Seguido a eso, la esposa de Mauro Icardi se despidió de los dos personajes de "Los Protectores" que quedaron en la reunión y terminaron la comunicación. Si bien, es evidente que fue todo actuado para promocionar la nueva ficción en la que participa Adrián Suar, fue muy divertido ver esta faceta de Wanda Nara actriz.