Wanda Nara hizo un violento comentario en Quién es la Máscara: "Ganas de agarrarme a piñas"

Wanda Nara sorprendió a sus compañeros de Quién es la Máscara al confesar sus ganas de golpear a alguien.

Wanda Nara soltó un violento comentario en plena filmación de Quién es la Máscara (Telefe) que dio el indicio de que estaría muy enojada con una persona de su entorno. Aunque no dio nombres, sus seguidores suponen de quién se trata.

Cabe destacar que este mensaje de Wanda coincide con el vivo de Instagram que hizo su marido, Mauro Icardi, criticándola y acusándola de mentirosa. En su descargo, la mediática aseguró que tiene ganas de agarrarse a las piñas con alguien, e inmediatamente sus seguidores lo relacionaron con el futbolista.

Todo comenzó cuando Nara le preguntó a una de las participantes: “En una de tus pistas que vimos antes decías que si hoy no ganás, te agarrabas de las mechas con alguien. ¿Con quién en particular? Quisiera saber… porque tengo unas ganas de agarrarme a piñas con alguien que me encantaría que sea conmigo”.

Todos sus compañeros del jurado la miraron impactados y reaccionaron a su inesperado comentario. “¿Cómo te vas a agarrar a piñas acá?”, le dijo Roberto Moldavsky. "Bueno, ¡pero si ella dijo que quiere agarrarse con alguien de las mechas!", se defendió Wanda. "Fue una metáfora, me parece...", señaló Lizy Tagliani. "Que no sean mis mechas, porque quedo pelada", bromeó Natalia Oreiro, en referencia a la peluca violeta que estaba usando.

El descargo de Mauro Icardi su vivo de Instagram

Mauro Icardi hizo un vivo para Instagram hablando sobre su escándalo con Wanda Nara por primera vez. En su descargo, el deportista aseguró que no están separados, que "el 100% de las cosas están inventadas" y que incluso el pasado fin de semana había estado junto a Wanda en Buenos Aires y que "estuvo todo bien", razón por la cual no están separados.

En este sentido, dio a entender que el romance entre Wanda y L-Gante es falso. "Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es Wanda y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto", señaló Icardi.

Además, demostró su enojo hacia la empresaria por haber hecho de su relación un escándalo mediático. "Ya me harté de tanta mentira, de tanto invento. Wanda pide la separación, según ella, hace un año pero nunca la hace. Las cosas se hablan, no poniendo un mensajito de ‘me separé’. El año pasado puso lo mismo y no era verdad, porque vivimos juntos un año más. Tengo la palabra de sus hijos que también están muy enojados con ella, por su manera de decidir y hacer todas las cosas públicas", concluyó.