Wanda Nara habló sin filtro de su relación con Karina, La Princesita: "¿Se llevan bien?"

Wanda Nara se refirió a la muy rumoreada mala relación que tendría con Karina La Princesita, compañera investigadora en ¿Quién es la máscara?

Wanda Nara rompió el silencio sus redes sociales luego de que se especulara con que mantiene un enfrentamiento con Karina La Princesita, su compañera investigadora en ¿Quién es la máscara? (Telefe). "La voy a extrañar mucho", comentó la blonda con sinceridad ante la consulta de uno de sus seguidores en Instagram.

¿Quién es la máscara? es una de las grandes apuestas que realizó Telefe para la segunda mitad del 2022. Pese a que no cumplió las expectativas de los directivos de ViacomCBS en materia de rating, el programa acumuló muchas figuras muy importantes. Además de la conducción de Natalia Oreiro, el ciclo cuenta con un grupo de investigadores, entre las que se encuentran Wanda Nara y Karina La Princesita, que desde que el ciclo se estrenó enfrentan rumores de mala onda entre ellas.

En ese sentido, la empresaria rompió el silencio en las últimas horas y reveló cómo se lleva con la cantante tropical, quien en su momento había asegurado que no eran amigas, relación que sí forjó de inmediato Wanda con Lizy Tagliani, compañera investigadora. "¿Te llevás bien con Karina? Parece que no", le consultó un seguidor a Wanda Nara en sus historias de Instagram.

La respuesta de la empresaria fue contundente: "La amo. Tengo muy buena onda, la quiero mucho". "Jugamos, nos divertimos y la voy a extrañar mucho", concluyó Wanda Nara, desechando de esta manera la tan rumoreada mala relación que supuestamente tenía con Karina La Princesita. Lo cierto es que pese a los rumores, especulaciones y cambios en busca de hacer crecer el rating, ¿Quién es la máscara? no alcanzó las expectativas que generó en las autoridades de Telefe.

Wanda Nara reveló cómo se lleva con Karina La Princesita.

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Natalia Oreiro en vivo

La tensión en ¿Quién es la Máscara? empezó a crecer y dos de sus figuras más importantes protagonizaron una fuerte interna. Se trata de Natalia Oreiro y Wanda Nara, dos de las estrellas más destacadas del ciclo que, según trascendió, tuvieron un fuerte encontronazo luego de hablar de "La China" Suárez al aire del programa.

En una de las emisiones diarias del programa de canto, Moldavsky lanzó la polémica idea de que "La China" Suárez estuviera debajo de uno de los disfraces. Esta situación molestó muchísimo a Nara, quien no pudo ocultar su incomodidad y lanzó: "no creo que sea tan atrevida". Rápidamente, Natalia Oreiro no dejó que el tema avanzara y frenó en seco a la empresaria: "Bueno bueno vamos a cerrar el tema, vamos a tener la noche en paz".