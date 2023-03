Wanda Nara golpeó a un participante de MasterChef en la cara: "Bestia"

La conductora vivió un insólito momento en vivo y el participante le reclamó delante de todos los presentes.

Wanda Nara protagonizó un insólito momento en MasterChef y generó un momento incómodo entre los participantes. La conductora golpeó a uno de los participantes y la situación se volvió viral en redes sociales.

Durante la jornada de beneficios de este jueves 30 de marzo, lo mejores participantes de la semana lucharon por las medallas de oro y plata, y también se definió al peor cocinero que pasó directamente a la gala de eliminación. Fue en este marco, y por querer ayudar a un concursante, que Wanda protagonizó un insólito blooper.

Para ir al mercado, los participantes tuvieron que usar máscaras de papel con forma de frutas y vegetales. Esto, por supuesto, significaba una gran dificultad a la hora de buscar sus víveres, pero hubo un concursante, Rodolfo, que por usar anteojos no podía ponerse bien la máscara.

Atenta a lo que sucedía, Nara se acercó a intentar ayudar al participante, pero sin querer terminó por golpearlo en la cara y el cocinero tuvo que tomarse unos segundos para recuperarse. "¡Qué bestia!", gritó Martitegui entre risas al presenciar la situación. Y aunque si bien el momento generó tensión entre los demás concursantes, rápidamente todos se rieron y salieron de la situación.

Wanda Nara alteró a los participantes de MasterChef con un inesperado anuncio

MasterChef arrancó una nueva temporada y ya se disparó la primera polémica con la inesperada salida de una de las aspirantes a ganar un lugar entre los 16 participantes del reality de gastronomía. La conductora Wanda Nara hizo el fuerte anuncio que devino en un picante descargo en redes sociales.

En los primeros minutos del programa, Wanda se dispuso a intervenir la dinámica del show con el anuncio que causó sorpresa en los televidentes: “Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa. No puede compatibilizar su trabajo con la competencia. Esta noche serán cuatro los lugares para ustedes". Luego del comunicado y empezada la prueba culinaria, decenas de tuiteros no ocultaron su curiosidad por saber el trasfondo de la historia que terminó con la salida de una de las jugadoras con, por el momento (y según lo que se vio en el programa, mejores destrezas para la cocina.

En su breve paso por MasterChef Fiamma conquistó el paladar de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con una tarta de lima y los emocionó con su historia familiar al revelar que es mamá de una chica con parálisis cerebral. La sencillez de su plato y la crudeza de su realidad fueron motivos suficientes para que el jurado ponga un voto de confianza y le concediese un lugar entre los preseleccionados.