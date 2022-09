Wanda Nara explotó tras el escándalo con Telefe: "Qué falta de respeto"

Wanda Nara habló tras las críticas que recibió por su viaje a Turquía y su ausencia a los rodajes de Telefe.

Wanda Nara expresó un furioso descargo en sus redes sociales tras las críticas que recibió por parte de varios periodistas de espectáculos, quienes la acusaron de irresponsable por haberse ausentado de las filmaciones de Quién es la Máscara, el nuevo programa de Telefe, para irse de viaje a Turquía.

Resulta que Wanda tenía pactado con el canal filmar episodios del programa, que tiene fecha de estreno pactada para el 12 de septiembre de 2022. Sin embargo, a último momento un club de Turquía compró a Mauro Icardi y la empresaria tuvo que cancelar sus planes y viajar a firmar el contrato. Esto le trajo una gran cantidad de críticas, tanto por parte del canal como por parte de colegas de la industria, quienes opinaron que su actitud fue muy poco profesional.

"El otro día en el vivo se conectaron un montón de personas y evidentemente les gusta que les hable y les cuente las cosas, porque a veces algunos medios en vez de informar, desinforman y al no aclarar, parece que estás escondiendo algo y nada que ver", comenzó Wanda en su descargo, justo después de que Yanina Latorre la criticara en vivo en LAM (América TV).

"En todos los años que hace que vivo afuera, tuve un montón de propuestas laborales y la verdad es que me es muy difícil. Hay un montón de cosas que siento que pierdo el tiempo aclarando, siento que ustedes son más inteligentes que la gente que inventa tonterías, entonces a veces innecesario", continuó la empresaria.

En este sentido, la esposa de Mauro Icardi explicó que intenta ponerse en el lugar de los periodistas que la esperan durante horas en un aeropuerto para entrevistarla, pero que al mismo tiempo la agota lo mucho que desinforman. "También digo después: qué falta de respeto que nadie se ponga en mi lugar y digan 'estoy inventando un montón de cosas con esta mina que me está dedicando su tiempo'", reflexionó

Sobre su ausencia en Telefe, explicó: "Me voy a seguir trabajando, porque otro de mis trabajos desde hace siete años, es seguir los contratos y los cambios de Mauro. Tan mal tampoco lo hago, tan mal no me va. Yo hago los contratos y después el juega en la cancha, porque lo único que me falta sería que también entre a jugar".

"Soy la que arrastra el camión de mudanza de mi casa, estoy haciendo además de la parte contractual, la parte emocional y emotiva. Que mujeres critiquen una mujer que yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijas... Me parece que deberían revisarse ustedes", enfatizó, como una clara indirecta para Yanina Latorre.

"¿Y que podría vivir sin trabajar? Seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos, con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también, pero no es el ejemplo que yo le quiero dejar a mis hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado y le diga: 'Ay, mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes', porque me parece que la vida se trata de seguir creciendo", cerró Nara.

Los dichos de Yanina Latorre sobre Wanda Nara

Yanina Latorre protagonizó un tenso momento en LAM mientras conversaba sobre Wanda Nara con sus compañeras. “Wandita volvió, llegó, grabó y se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Ella tenía que grabar toda la semana y Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional, ordenada y laburadora”, comentó la panelista.

Acto seguido, Fernanda Iglesias opinó que el canal "contrata gente que no es profesional, solo porque es mediática". Fue entonces cuando Latorre contestó, sin saber que estaban grabando: "Para mí le chupan el orto y no es nadie, esta mina no te levanta un punto de rating". "¡Estás al aire, Yani!", le gritó una de sus compañeras, pero ya era demasiado tarde. "Y bueno...", contestó Latorre.