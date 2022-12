Wanda Nara explotó contra una figura de América TV: "Señora"

La mediática realizó un contundente descargo en sus redes sociales por los dichos de una panelista de LAM.

Wanda Nara estalló de furia contra una reconocida panelista de América TV y escribió un extenso posteo en sus redes sociales. Se trata de Yanina Latorre, la panelista de LAM, el programa de Ángel De Brito, ya que la acusó de haberle pedido entradas a Tini Stoessel para su recital con el objetivo de no pagar.

"Wanda Nara todo el día los taladró a mensajes a todos, todo el día le escribió a Tini, para que le dé entradas. Llamá a un productor o a la madre", soltó Latorre sobre el show del viernes 23 por la noche de Tini Stoessel en el Campo Argentino de Polo. "Tini ni contesta el teléfono antes del show, después a la noche lo vieron. Yo digo, con la guita que tiene, la cantidad de carteras, llamó a medio campo de polo", siguió la pareja de Diego Latorre.

Sumado a eso, la panelista aseguró que era "para no pagar, quería entradas". Frente a la polémica acusación al aire, Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para hacer su descargo. "Hay gente que te toma de punto y como vos no respondés se ponen a inventar estupideces", lanzó en primera instancia.

"Punto número uno, ayer fui al show de Tini y me encantó. No le pedí las entradas a Tini, mucho menos a su papá, no molesté a ninguno de los dos. Puse una historia agradeciéndole, porque hoy también tiene otro show, para el que quiera ir pueda ir. Nos encantó el show, la pasamos muy bien con mis hijas", explicó la expareja de Mauro Icardi, quien añadió: "Esta señora pareciera como que tiene la verdad absoluta de un montón de cosas. A veces pasa que puede ser que tenga llegada a algunas familias". La guerra no terminó ahí: Yanina Latorre le respondió en un tenso ida y vuelta de ambas.

"La señora te dice que yo fui al recital de Tini ayer, no te hicieron ningún VIP, yo estaba y vi todo. Ni siquiera fuiste al camarín a saludar, no creo que nadie te haya escrito, pediste las entradas amore", expresó. De esta manera, se desató una batalla mediática entre dos figuras del rubro del espectáculo.

Wanda Nara y L-Gante fueron grabados a los besos: el video

Wanda Nara y L-Gante fueron descubiertos a los besos en un auto y un video que se viralizó en las redes los deschavó. La pareja ya no se esconde de las cámaras y de este manera se confirmarían las especulaciones que han sucedido desde la participación de la celebridad de redes en un videoclip musical del cantante.

"Se confirma el romance de Wanda y L-Gante. Ellos habían pagado la luz de la cabina del interior del automóvil, se ve perfecto cómo esas bocas se unen, cómo esos cuerpos prácticamente se revuelcan en los asientos", soltó el periodista Rodrigo Lussich en alusión al video que consiguieron desde la producción de Socios del Espectáculo.

Este archivo también demuestra que la supuesta reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no habría sido tal. A pesar de que la propia Nara lo desmintió hace semanas en su cuenta de Instagram, este video lo terminó de confirmar. "No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo. Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos", escribió Icardi en uno de sus posteos de Instagram, donde se mostró junto con Nara en las Islas Maldivas.

Además Icardi compartió una captura de pantalla de un supuesto mensaje que le había enviado Nara, donde se pudo leer: "Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo". Y él agregó como acotación: "Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos", dando a entender que habían vuelto a estar juntos.