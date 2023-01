Vuelve un clásico: Telefe ya tiene preparado el programa reemplazo de Gran Hermano

Tras el éxito de Gran Hermano, Telefe lanzó la convocatoria para uno de sus de sus programas más queridos después de 7 años sin una nueva temporada.

Telefe lanzó la convocatoria en busca de los mejores cocineros amateurs del país para formar parte de una nueva edición de MasterChef, el exitoso reality culinario cuyas dos últimas versiones con famosos fueron furor en su pantalla y que este año regresará al canal con participantes anónimos.

La convocatoria está abierta a todas aquellas personas mayores de 18 años que "sientan que la cocina es su lugar en el mundo". Las personas elegidas tendrán que atravesar diferentes desafíos y demostrar sus habilidades culinarias frente a un exigente jurado.

Los interesados en ser parte del reality inglés replicado en más de 60 países deberán inscribirse en mitelefe.com/convocatorias. El concurso en versión "celebrity", que tuvo dos ediciones en Argentina, fue el programa de mayor audiencia de los últimos años y se alzó con el Martín Fierro de Oro en la gala del 2022. El programa se grabará entre febrero y junio del 2023.

Pero quien no será de la partida en esta temporada es Santiago del Moro, que por la carga laboral en Gran Hermano (que termina a fines de marzo de 2023) no se hará cargo de su presentación. Con el canal en la búsqueda de su reemplazante. los jurados se mantienen con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. De esta manera, Santiago Del Moro tendrá sus últimas apariciones en Telefe hasta que culmine Gran Hermano. Luego se tomará vacaciones con su familia y le dedicará tiempo a su hija pequeña. Por el momento, no hay nombres sobre la mesa para quien conduzca Masterchef.

Cuáles serán los 2 grandes realities que Telefe sumará a su grilla en el 2023

Uno de ellos será The Challenge Argentina, un ciclo de desafíos físicos y destrezas, en el que los concursantes deberán convivir. Los participantes del reality, formato que ya ha tenido 28 temporadas alrededor del mundo, serán Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.

El otro será el histórico Survivor, donde los participantes deben sobrevivir en una isla y pasar pruebas relacionadas con destrezas físicas. El reality se trajo a Argentina en el 2000, bajo el nombre Expedición Robinson, con la conducción de Julián Weich por El Trece.