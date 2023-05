Vuelve Floricienta, el éxito de Telefe: cuándo se estrena y por dónde ver la serie

La exitosa serie rompió récords de reproducciones, conciertos y terminó de consolidar el éxito de Cris Morena, quien cosechaba sus frutos desde las primeras producciones. Ahora vuelve a las pantallas para que todas las generaciones puedan disfrutarla nuevamente.

Los fanáticos de Floricienta tienen motivos para celebrar, ya que la aclamada serie argentina regresa a la pantalla chica. HBO Max anunció la incorporación de la popular novela a su catálogo, brindando la oportunidad de revivir esta historia llena de magia y música. A continuación, todos los detalles sobre este esperado reestreno.

Un éxito que trasciende fronteras

Floricienta, la serie que se emitió originalmente en 2004 y 2005, se convirtió en un fenómeno televisivo no sólo en Argentina, sino en todo el mundo. Protagonizada por Florencia Bertotti, la historia basada en el clásico cuento de Cenicienta cautivó a millones de espectadores y se mantuvo vigente a lo largo de los años. Incluso se creó una banda musical inspirada en la serie y se realizaron adaptaciones en otros países, como Lola Érase una Vez en México, protagonizada por Eiza González.

Fecha de estreno en HBO Max

Según la información proporcionada por HBO Max, Floricienta estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 12 de mayo. Es decir, muy pronto los fanáticos podrán disfrutar nuevamente de las divertidas aventuras de Flor y su encantador elenco. Además, el viernes 12 de mayo también se estrenarán otros proyectos emocionantes en HBO Max, como la segunda temporada de Dragones: los nueve reinos, Moonfall y Two Sides of the Abyss.

Un elenco inolvidable

Floricienta cuenta con un talentoso elenco que dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores. Entre los actores que formaron parte de la serie se encuentran Zulma Faiad, Alberto Anchart, Fabio Di Tomaso, Florencia Bertotti, Isabel Macedo, Henny Trayles, Juan Gil Navarro, Christian Sancho, Pablo Heredia y Verónica Pelaccini, entre otros. Su carisma y talento contribuyeron al éxito arrollador de la serie.

Un fenómeno televisivo

El éxito de Floricienta alcanzó a cientos de ciudades, y se adaptó en países latinoamericanos para contar su historia en las pantallas.

Floricienta no solo se convirtió en el mayor éxito de la productora Cris Morena, sino que también se convirtió en una de las telenovelas más vistas en la historia de la televisión argentina. Superó a otras producciones de Cris Morena, como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles. Además, la serie tuvo un impacto significativo en la cultura popular y fue adaptada en cinco países, incluyendo Chile, Colombia, Brasil, México y Portugal, donde también disfrutó de un gran éxito.

El fenómeno de Floricienta trascendió fronteras y fue emitido en más de 40 países en América Latina, Europa y Oriente Medio. Además, la serie dio lugar a cuatro giras musicales, convirtiéndose en un fenómeno global para niños y preadolescentes en todo el mundo. Su popularidad incluso llevó a su emisión por Disney Channel y a exitosas adaptaciones teatrales en Latinoamérica e Israel.