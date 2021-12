Viviana Canosa se subió al escritorio y cantó la Marcha Peronista a los gritos

La periodista se indignó con un producto navideño y después se puso a bailar la canción que homenajea a Juan Domingo Perón.

Viviana Canosa protagonizó una vez más un histriónico momento en vivo y, tras enojarse por la existencia de un pan dulce cuya caja está inspirada en figuras del peronismo, se subió al escritorio y cantó a los gritos la marcha que homenajea a Juan Domingo Perón. Acompañada por sus panelistas, la periodista y locutora puso voz a la icónica canción.

"Poneme la canción del Vino tinto porque ya estamos todos en pedo. Se apoderaron del pan dulce. O sea, es de Néstor, de Perón, de Cristina, Axel, Evita y Alberto. Lo único que falta es que le pongan las frutas abrillantadas de mierda esas para que me terminen de cagar el pan dulce", comenzó su descargo Canosa, acerca de la supuesta apropiación del pan dulce por parte del peronismo.

La ex conductora de programas de espectáculos continuó sobre su indignación: "El pan dulce es nuestro, no de ustedes. Por lo menos que el pan dulce me pertenezca. ¡Puede haber un pan dulce que no sea todo esto? Primero uno que no tengo frutas abrillantadas, que las detesto. Les pido por amor a Dios, déjennos algo con el nombre original: Pan dulce".

Acto seguido, Carlos Campolongo calificó de oportunistas a quienes hicieron ese pan dulce y dejó en claro que no se trata del peronismo. Además, recalcó que el pan dulce apareció en las mesas navideñas durante el gobierno de Perón. Los sonidistas decidieron poner al aire la Marcha Peronista, por el comentario del periodista, y tanto la conductora como sus panelistas se pararon de sus sillas y cantaron a viva voz el conocido coro.

Viviana Canosa furiosa contra Marcelo Tinelli

"Otro que está a las puteadas es el goma de Marcelo Tinelli. Anunció que abandona el país de manera definitiva. Claro, cuando el barco se hunde las ratas se las toman y olvidate de 'lo que quiero a mi patria', es 'lo que quiero la pauta'", expresó Canosa en un editorial en su programa de televisión.

Luego, la conductora hizo referencia a los manejos del presentador de Showmatch como dirigente deportivo, aunque no ofreció prueba alguna: "Yo le quiero decir a Marcelo antes de irse. Che, Marcelo, antes de irte del país, todos los cheques sin fondo que diste a la gente de San Lorenzo garpalos, flaco. No se la pueden llevar ustedes siempre de arriba, paguen. Antes de irte que te esperen en Ezeiza y pagá lo que debés en San Lorenzo", explicó a modo de chimento".