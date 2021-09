Viviana Canosa le pegó a Oyarbide tras su muerte: “Impune”

La periodista fue letal con el juez federal y expresó su bronca por las causas que Oyarbide habría cajoneado en sus años de ejercicio. Viviana Canosa fue contundente en un editorial televisivo.

Viviana Canosa vuelve a ser noticia por uno de sus editoriales, en este caso en referencia a la muerte de Norberto Oyarbide. En su descargo, la conductora de televisión mostró su desprecio por el fallecido juez y lanzó lapidarias acusaciones en su contra, con el desparpajo que caracteriza a su impronta.

“Murió el juez Oyarbide, el impune Oyarbide. La impunidad al palo. Se murió impune, no fue preso y se hizo muy famoso por cajonear las causas de corrupción más importantes de la Argentina. Si hay un símbolo de impunidad en la Argentina, ese es Oyarbide. La gente no se convierte en buena ni decente cuando se muera. Un país sin justicia es un país injusto”, comenzó su descargo la periodista en su ciclo, Viviana Con Vos.

En ese mismo editorial, Canosa también hizo referencia a la coyuntura política en medio de las campañas electorales y lanzó: “A 10 días de votar está explotada la 'Jarra Loca'. Es todo tan mediocre. Subite a la Santiletta si querés vivir en una provincia mejor. No le da vergüenza. Es un micro escolar adaptado para llamarse Santiletta. Si querés que viva en una provincia mejor contame qué vas a hacer”.

Viviana Canosa, letal con Vidal por sus dichos clasistas

En un reciente editorial, Viviana Canosa se pronunció sobre las declaraciones de María Eugenia Vidal, quien aprobó en consumo de marihuana en residentes de Palermo pero no en vecinos de barrios de emergencia. “Mariu dice algo que no entiendo, dice que fumarse un porro en Palermo con amigos ponele que está bien, pero en la villa no. Creo que entiendo lo que quiere decir, pero lo dice mal, lo dice en campaña y es una chotada”, comenzó la locutora.

“No puedo creer lo que está diciendo. Mañana se lo voy a preguntar cara a cara. ¿Qué quisiste decir? ¿Cómo es fumarte un porro con tu novio, un amigo, una amiga, en Palermo, y fumarte un porro en la villa?”, se preguntó Canosa y remató: “No me queda demasiado claro si quieren que se legalice o no la marihuana, si esto tiene que ver con la clase social a la que pertenezcas”.

"Es raro, no sé qué les está pasando en campaña. De todos modos, con todos los despelotes que tenemos, hablar de la marihuana y la legalización no tiene ningún sentido. Pero ya lo va a explicar un poco más claro, o tal vez es lo que piensa", concluyó la celebridad.