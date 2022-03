Viviana Canosa hizo un papelón y vinculó el cachetazo de Will Smith con el peronismo

La conductora macrista Viviana Canosa hizo referencia a la gala de los Óscar con un picante editorial, donde vinculó la polémica cachetada de Will Smith a Chris Rock con el peronismo.

Viviana Canosa no se quiso quedar afuera de los premios Óscar.

Viviana Canosa no se quiso quedar afuera de los Óscar y de la polémica tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock. En un insólito editorial, la conductora se atrevió a comparar el reciente escándalo de Hollywood con el peronismo sin ningún tipo de pudor.

Con la foto del momento exacto en que Smith le pegó a Rock por burlarse de la alopecia de Jada Pinkett, su esposa, Canosa citó un tuit de Agustín Laje -"Si Will Smith fuera blanco, ya mismo estaría cancelado. Pero negro golpea negro es legal y no viola los derechos humanos. Este no es un comentario sobre la justicia o injusticia de la trompada; es un comentario sobre la hipocresía mediática y política"- y procedió a dar su inconexo análisis de la situación.

Con una insólita argumentación, Canosa aseguró que lo del cachetazo "Will Smith lo aprendió del peronismo". La frase que descolocó hasta a los más fervientes seguidores de la conductora macrista. Acto seguido, procedió a comparar la cachetada de las estrellas de Hollywood con la recordada pelea entre el fallecido Mauro Viale y el empresario Alberto Samid.

Luego de repasar el conflicto entre Viale y Samid, Canosa siguió recordando otros cachetazos históricos de Argentina para completar el papelón. Así llegó a la pelea entre Graciela Camaño y Carlos Kunkel, que terminó con un cachetazo de la dirigenta. "Que mano le metió", aseguró Canosa.

Premios Óscar: Chris Rock fue a la Policía tras el golpe de Will Smith y tomó una firme decisión

El departamento de policía de Los Ángeles emitió un comunicado en el que indicaba que Chris Rock no presentará denuncia alguna por el golpe recibido. "El departamento de investigación de la policía de Los Ángeles tiene conocimiento de un incidente entre dos individuos durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro", precisa el informe que fue difundido por varios medios de comunicación.

Sobre la decisión a la que llegó Chris Rock, el informe indicó: "El individuo implicado se ha negado a presentar una denuncia policial. Si la parte implicada desea presentar una denuncia policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación".

La razón de la cachetada fue un chiste del presentador respecto a la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett, quien padece alopecia, una enfermedad que produce la pérdida de pelo. El cómico hizo referencia a que Pinkett podía protagonizar la segunda parte de G.I. Jane, luego de que en la película original Demi Moore pasara a la fama por raparse para el papel. Tras la humorada, Smith subió al escenario, le asestó un golpe y, tras algunos chistes más por parte de Rock, el actor que anoche ganó su primer Oscar, le espetó: "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu puta boca".

Sin embargo, tras ganar el premio, Smith se disculpó con todo el mundo, menos con el damnificado: “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas”.