Viviana Canosa destrozó a Yuyito González y contó lo que Milei no quería que se sepa: "Conan"

Viviana Canosa apuntó contra Javier Milei y Yuyito González.

Viviana Canosa volvió a mostrarse crítica con el Javier Milei y sus allegados y, de ese modo, apuntó sin tapujos contra la pareja del Mandatario, la exmodelo Yuyito González. La conductora de radio y televisión dio a conocer su opinión tras un descargo de la mujer que sale con el líder de La Libertad Avanza desde hace meses.

Canosa volvió a la radio hace pocas semanas y desde entonces se mostró muy tajante a la hora de hacer críticas al gobierno actual. En esa línea, en una reciente emisión reaccionó al aire ante un momento televisivo que vivió González en su ciclo de Ciudad Magazine, al revelar lo que siente por su relación con Milei entre lágrimas.

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella 'ja ja ja'", sostuvo la exconductora de Los Profesionales de Siempre. Y cerró: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Por su parte, Yuyito González fue consultada por el notero de Socios del Espectáculo en relación a que Canosa la había acusado de vivir de la plata de la gente. "A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas, esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras", sostuvo la exmodelo. Y agregó: "La gente que opina es muy opinable, es gente de la cual se podría opinar y mucho. Yo no escucho porque cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas... escucho a mis hijos y a mi pareja. No me pongo a escuchar gente mala".

La crítica de Viviana Canosa a Karina Milei

La periodista a la hermana del Presidente por sus palabras en el acto de presentación de La Libertad Avanza como partido a nivel nacional. "Nos vamos a tomar la antorcha de la libertad. Yo creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana. Pensaba mientras lo veía y mientras me angustiaba: Qué papelón", comenzó su filoso descargo Canosa.

"Como diría Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Impresentable. No paraba de furciar, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón. Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía. Más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Kaczka", continuó Canosa, sin tapujos por el desempeño de Karina Milei en el micrófono. Y cerró: "Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV. Se ríe como si estuviera en pedo, no puede leer de corrido y es la secretaria General de la Presidencia".