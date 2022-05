Viviana Canosa derrapó y echó a Jorge Yoma en vivo: "Lacras"

Viviana Canosa tuvo un fuerte cruce con Jorge Yoma en su programa y lo echó al aire.

Viviana Canosa echó a Jorge Yoma de su programa, Viviana con Vos (A24), al que había invitado a conversar junto al cantante “El Dipy”. Tras un debate sobre sus distintas ideas políticas, Canosa le pidió al diplomático que abandonara el estudio por defender al presidente Alberto Fernández. Horas después, el exembajador contó en Twitter lo sucedido y le recomendó “un té de yuyos serranos” para regular su estabilidad emocional.

En medio de un debate sobre temas de actualidad, se generó un gran clima de tensión y Canosa lo frenó en seco para pedirle que se retirara. “Quiero plantear algo porque me está latiendo el corazón más de la cuenta. La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, le dijo la conductora.

Completamente fuera de sí, Canosa exclamó que “la Argentina es impune” y que no soporta más “a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre”. “Realmente lo lamento porque nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. Yo no puedo creer lo mal que me estoy sintiendo”, siguió.

“No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Yo acá no estoy sentada porque me den sobres, yo laburo para mí, para mi hija, para mis padres, para mi familia y para mi pueblo. Esta conversación se estaba tornando pornográfica y desagradable”, cerró la conductora. Y una vez que Yoma se retiró, siguió criticándolo junto al cantante de cumbia.

Los tweets de Jorge Yoma tras haber sido echado por Viviana Canosa de su programa

Al poco tiempo después, el dirigente publicó en Twitter: “La señora Viviana Canosa me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo. Y cuando me fui, siguió insultándome hasta el final junto a su invitado estrella, ‘El Dipy’. Sinceramente, les agradezco semejante atención”.

Y en otros tweets, enfatizó: “Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca. Espero recupere su estabilidad emocional. Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por té de yuyos serranos. Y al amigo y compañero Carlos Campolongo que estuvo calculando mi edad, tengo 68 añitos. Todavía cantamos”.