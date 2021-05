Viviana Canosa atacó a Gustavo Sylvestre: "Andá a comerte un paquete de Whiskas"

La periodista macrista Viviana Canosa apunto contra Gustavo Sylvestre por una entrevista que le hizo a Claudio Belocopitt, uno de los accionistas de A24.

Viviana Canosa fulminó a Gustavo Sylvestre por una entrevista que realizó en C5N a Claudio Belocopitt -uno de los accionistas de A24- y lanzó un picante ataque de agravios y lo acusó de "cagón", de "inmoral" e "indecente". "Sylvestre, andá a comerte un paquete de Whiskas", sentenció la conductora macrista, desatada.

"Ayer, a uno de los accionistas de este canal (Claudio Belocopitt) lo entrevisto 'el Gato' Sylvestre. Tengo ganas de responderle a Sylvestre porque me dio muchísima vergüenza como quería acorralar al dueño de un medio de comunicación que tiene comunicadores libres", comenzó Canosa, en el inicio de su programa Viviana con vos (A24), indignada con una entrevista de Gustavo Sylvestre en C5N.

Filosa, la conductora agregó: "El 'Gato' Sylvestre realmente dio, ayer, vergüenza. No le puede dar clases de periodismo a nadie porque es un tipo que cumple ordenes y nunca repregunta porque ya tiene escrita la entrevista. Él cree que acorrala a un accionista de este canal, pero se moriría y cagaría encima intentado acorralar a Cristóbal López". Acto seguido, se burló con un irónico comentario: "Inmoral, indecente, cero profesional. Sylvestre, andá a comerte un paquete de Whiskas".

"Quería que Belocopitt dijera 'Viviana Canosa es una negacionista. Échela a patadas en el culo'. Belocopitt estuvo muy a la altura. Lo que hizo fue de buchón de grado y quedó claro que no es un buen periodista", arremetió. Y enfatizó en tono burlón: "´Pero Claudio, decime una cosa. Es que es la vida o la muerte, Claudio', le dice el paparulo este".

Para cerrar su descargo, Canosa indicó con fiereza: "No sé si alguna vez fuiste periodista pero no lo sos. Intentaste acorralar al dueño de este canal, pero lo podrías entrevistas por mail porque no repreguntás. Acá no somos chupa braguetas del poder. Cada uno dice lo que siente. ¿Te molesta que Belocopitt nos contrate con Vila y los accionistas para que vengamos acá a decir lo que se nos da la gana, con respeto?. Nosotros somos patriotas (...) Vos sos así de cagón en la vida. Es un estilo de vida ser cagón"