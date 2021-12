Viviana Canosa aniquiló a Tinelli: "Las ratas se las toman"

Tras el final de Showmatch: La Academia, la famosa conductora apuntó contra el empresario con una terrible acusación.

Los bajos números de rating que obtuvo Marcelo Tinelli durante el 2021 fueron, sin duda, una gran sorpresa para los televidentes. Luego de 30 años en pantalla, el conductor debió afrontar el gran desgaste de su famoso formato y terminó por anunciar el fin del ciclo, al menos por un tiempo. Esta rotunda decisión marca un antes y un después en la historia de la televisión, pero para Viviana Canosa toma otro significado.

En una de las recientes editoriales que realizó en su programa Viviana con Vos, emitido por A24, la conductora apuntó directamente contra el famoso conductor y los crecientes rumores de que se mudaría al exterior. "Otro que está a las puteadas es el goma de Marcelo Tinelli. Anunció que abandona el país de manera definitiva. Claro, cuando el barco se hunde las ratas se las toman y olvidate de 'lo que quiero a mi patria', es 'lo que quiero la pauta'", comenzó su programa.

Con esta apertura tajante hacia el emblemático conductor de El Trece, Viviana delimitó cuál sería el eje a seguir a lo largo de toda la editorial: una crítica que poco tenía que ver con el fin del programa. "El gran comedor de alfajores que integró la Mesa del Hambre y apoyó mucho al gobierno, aunque había dicho que Cristina tenía el boleto picado, ahora se raja", continuó Canosa. "Claro, ¿qué va a hacer? La gente ya no lo quiere ver en la tele, la Mesa del Hambre fue una mentira, tiene menos rating que la señal de ajuste", agregó.

"Yo le quiero decir a Marcelo antes de irse. Che, Marcelo, antes de irte del país, todos los cheques sin fondo que diste a la gente de San Lorenzo garpalos, flaco. No se la pueden llevar ustedes siempre de arriba, paguen. Antes de irte que te esperen en Ezeiza y pagá lo que debés en San Lorenzo", lanzó Canosa frente a las cámaras de A24 a modo de acusación hacia Tinelli.

Por último, Canosa continuó por criticar la forma en la que Tinelli y su equipo se habían manejado frente a la situación sanitaria. "Ha sido muy atípico este año, la pandemia nos dejó muchísimos obstáculos. Tuvimos que trabajar muchísimo para ajustarnos a todos los protocolos sanitarios. Llegamos a hacer 400 hisopados por día. Quiero felicitar a la producción, creo que tenemos a la mejor producción de la Argentina. No me gusta contestarle a nadie aunque me agredan de la manera que lo han hecho. Y si lo hice, les pido disculpas", leyó ya sumida en un discurso de bronca e indignación antes de cerrar con una tajante frase. "Y con el elogio me pasa lo mismo, son ruidos que van pasando, y con la pandemia nos dimos cuenta que lo más importante es cuidarnos", sentenció.

La palabra de Tinelli: soltar para crecer

"Muy contento, fue un programa con el corazón en la mano y creo que eso se sintió. Desde el arranque había una energía muy hermosa, muy positiva. Colocamos el barco en el muelle con todos laburando, con tanta gente mirando el programa, fue muy emotivo", comenzó por decir Marcelo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana al día siguiente de haber finalizado su show.

"Una de las cosas más destacadas de este año es que pudimos darle trabajo a más de 200 personas en pandemia con protocolos exigentes, más de 400 hisopados diarios, fue un año muy atípico. Tuvimos que cuidarnos mucho, arrancar sin público, que recién hoy lo pudimos volver a tener. Igual lo pudimos hacer y estar junto a la gente en los momentos más difíciles; me parece que es altamente positivo el balance", expresó sobre el gran compromiso que notó en su equipo.