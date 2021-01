La confesión de Virginia Lago sobre las películas de "Historias de corazón".

Actriz de destacada trayectoria en cine, teatro y televisión Virginia Lago conoció la cúspide del éxito con el programa "Historias de corazón", que condujo en Telefe durante cuatro años. Lejos de la televisión, se encuentra en Mar del Plata para reestrenar su espectáculo teatral "Gracias María Elena" y durante una entrevista para promocionarlo, lanzó inesperadas confesiones sobre las películas de su ciclo.

En diálogo con "Intrusos" (América TV) la actriz recordó su exitoso paso por la televisión como presentadora de películas, mérito que le valió un Martín Fierro como conductora. "Amaba el lugar donde hacíamos 'Historias de corazón'. Empezamos por dos meses y duramos cuatro años. Fue muy hermoso. La picadita y el vinito eran todo cierto", comentó.

Y ante la pregunta de Rodrigo Lussich sobre si miraba todas las películas, Lago se mostró contundente: "Veía todas la películas para poder hablar de ellas. Me llevaba las siete películas de la semana, para poder contar en el programa. También insistí para que desde el ciclo se hicieran unitarios con actores argentinos, una vez a la semana. Un día me confirmaron que lo iba a hacer y fue muy lindo la verdad. Trabajó mucha gente".

También, reveló sobre los títulos de cintas que se negó a presentar porque no le gustaron: "No me gustaban las películas muy violentas, que para la tarde no servían, y decía que esas no las iba a presentar. Me respetaron siempre la decisión. Tengo que decir que tenía poder de decisión en las películas y algunas podía hasta elegirlas yo".

Al principio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en Argentina la Televisión Pública convocó a Virginia Lago para una serie de micro videos en los que se ayudase a las personas de la tercera edad con temas relacionados al manejo del dinero, las transferencias bancarias, pago de servicios desde el cajero automático o el home banking, qué es el CBU y para qué sirve, principales ventajas de usar la tarjeta de débito, entre otros. Su vuelta a la televisión fue tan resonante que las redes la hicieron trend topic recordando, con memes, su paso por "Historias de corazón".