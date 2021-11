Video: se enteraron de la muerte de Mauricio Maronna en vivo y quebraron en llanto

Dramático momento en el aire de Cadena 3. Mauricio Maronna falleció a sus 57 años producto de una falla cardíaca. Fue despedido por excompañeros y políticos que forjaron una estrecha relación con él.

La muerte de Mauricio Maronna dejó un gran vacío entre quienes lo conocieron a lo largo de su carrera periodística. Fueron importantes personalidades de su profesión y de la política argentina las que lo despidieron a través de las redes sociales. Sin embargo, en televisión se generó un momento realmente angustiante para quienes se enteraron de esta trágica muerte frente a cámara.

Corría la primera hora del programa especial emitido en el Tres (canal de Santa Fe) en el que participaron cinco candidatos al Concejo de Rosario. En ese momento, se conoció la muerte de Mauricio Maronna y los políticos se quebraron en vivo. Luego de comunicar la noticia, los conductores Analía Bocassi y Juan Pedro Aleart se mostraron realmente apenados.

En cuanto a los políticos presentes, esto mismo pasó con Ciro Seisas (Frente Progresista), quien también fue amigo de Maronna: el candidato tapó su rostro y quebró en llanto. Las protagonistas Caren Tepp y Ana Martínez también mostraron su sensibilidad ante una pérdida tan trágica para el periodismo santafesino. Lo cierto es que fue un momento muy triste y difícil de digerir ante los ojos del público.

La trayectoria de Mauricio Maronna, histórico periodista político

Su partida dejó un dolor profundo entre sus periodistas amigos y en el mundo de la política argentina. A sus 57 años, y producto de una falla cardíaca, murió Mauricio Maronna. Fue el jefe de la sección política del diario La Capital. A su vez, tuvo una gran experiencia en diferentes medios radiales, gráficos y televisivos.

Nacido en Teodelina, sur de Santa Fe, Mauricio Maronna arrancó su carrera en la radio de su ciudad y de allí se fue a Rosario para trabajar en Radio 2 junto a Juan Gerardo Mármora. En cuanto a su incursión en La Capital, Maronna comenzó allí en 1993 sumándose al equipo de noticias internacionales y de ahí a Política. En esta última sección asumió como jefe en el año 1998.

Hace pocos días, en Rosario3, Maronna había presentado su último libro y declaró: "Una de las cosas que me dijo es que no estudie periodismo. Después me lo dijo Osvaldo Soriano y tenían razón. Hoy creo que el periodismo escrito es como una cancha de paddle que cada vez se achica más. Eso no quiere decir que lo que viene sea mejor. Pero bueno, todo se termina. Es así".