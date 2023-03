Video: se conoció quién es la tercera en discordia entre Alberto Cormillot y su esposa

La esposa del médico compartió un video que llamó la atención de todos. Alberto Cormillot la habría sido infiel a su esposa, Estefanía Pasquini, de una insólita manera.

Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, vivirían un momento de discordia debido a una supuesta infidelidad por parte del médico. La joven compartió un video en sus redes sociales con humor y el posteo dio que hablar.

La nutricionista compartió un video en su cuenta de Instagram donde ser pudo notar la presencia de quien sería la tercera en discordia de la pareja. En el clip, también se puede ver a Emilio, quien jugaba con sus juguetes en el piso. "Me salió medio hijo único. No anda con ganas de compartir", escribió Pasquini en su posteo.

Lo más llamativo ocurrió cuando la licenciada dio a conocer de quién se trataba la tercera en discordia, a quien solo se le veían la parte inferior de las piernas en su anterior video: era un maniquí. "Acá la explicación de la señora. Nos estuvieron preguntando qué es esta señora que tenemos acá con nosotros. Es muy gauchita, ni sí, ni no, ni nada. Pedimos una niñera low cost y nos mandaron esto de la agencia. lo bueno es que a veces tiene una mirada que no te da mucha duda si tocar o no tocar o hacer o no hacer", soltó a modo sarcástico.

Cómo comenzó la relación entre Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

"Trabajé con Steffi muchos años. Me gustaba, pero cada uno tenía una relación. Después empezamos a estar juntos. Había una atracción desde hacía tiempo. Para ella fue más difícil que para mí. Para un hombre salir con una persona más joven está todo bien, para una mujer salir con alguien que le lleva casi 50 años es una complicación. En la familia, razonablemente había una oposición, que es la misma oposición que hubiera tenido yo", comenzó su descargo el ex-Cuestión de Peso sobre su relación con Pasquini. Y sumó: "Los padres pensaban que no iba a durar, que si duraba no me iba a casar, que si me casaba no iba a tener un hijo... Todos vaticinios que no se cumplieron".

Cormillot aseguró que antes de esta nueva etapa en su vida, no le importaba el paso del tiempo, y agregó: " Yo empecé a tener en cuenta mi edad a partir de Emilio. Yo antes pensaba ‘voy a vivir los años que tenga que vivir, tengo hijos grandes, he tenido varias vidas’. Ahora siempre estoy pensando cuantos años voy a poder estar con este hijo. Pero la decisión fue disfrutarlo los años que estuviera".