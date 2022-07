Video: Nancy Pazos se cayó y rompió el decorado de Telefe

La periodista Nancy Pazos se tropezó y antes de ser socorrida por sus compañeros, se llevó con ella parte del decorado del programa de Georgina Barbarossa.

A la Barbararossa (Telefe), el magazine de Georgina Barbarossa que sucedió a Flor de equipo, arrancó con una guerra de almohadones entre la conductora y todos los panelistas. Y la periodista Nancy Pazos recibió la peor parte, convirtiéndose en la protagonista de un divertido blooper.

Almohadón va, almohadón viene, quien recibió el impacto de un almohadón fue Pazos, que se tropezó y cayó de espaldas. En su caída se llevó consigo parte del decorado del programa, logrando así la atención de sus compañeros que fueron a socorrerla.

Por suerte, Nancy no presentó heridas ni raspones de gravedad y se rio de lo ocurrido. La caída quedó registrada y rápidamente se viralizó en Twitter, donde se sumaron a las bromas. "Nancy Pazos se fue a la mierda (literal)", tuiteó la periodista Fernanda Iglesias, sumándose a quienes reaccionaron al video.

No se guardó nada: el picante descargo de Georgina Barbarossa tras el engaño a Pepe Cibrián

Georgina Barbarossa decidió romper el silencio y hablar sobre el engaño que sufrió Pepe Cibrián por parte de su esposo, Nahuel Lodi. La conductora de Telefe está distanciada de su amigo tras haber expresado sus miedos por el casamiento del director teatral y su (ahora) expareja. Lejos de esconderse, ella no se guardó nada y fue contundente al expresar su opinión.

"Lamento que sufra. Para mí es asunto terminado, ya está, ya pasó. Seguirá enojado, no sé. Yo creo que uno vuelve de cosas peores, así que no sé. No creo que sea un caso cerrado", lanzó Georgina Barbarossa, en diálogo con LAM. A su vez, la líder de A la Barbarossa recalcó que está focalizada en su familia y ya no piensa en su pelea con Cibrián: "Yo pasé un mes de tanta alegría y, este fin de semana, no estuve pendiente de las cámaras, programas ni de los tuits. Nada va a empañar la alegría que tengo en este momento de tener a mi Juanito casado".

El notero de LAM siguió insistiendo para que Georgina hable un poco más sobre un asunto que, por propiedad transitiva, le toca de cerca: "¿Qué pensas de esa persona que se casa con él y de pronto aparecen estas imágenes?". Sin embargo, y pese a que se explayó demasiado, Barbarossa dio por finalizado su descargo: "Qué se yo, ¡qué me importa! Yo sé que ustedes quieren la nota, pero para mí es asunto terminado".