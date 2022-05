Video: Ariel Puchetta se cortó el pelo largo y quedó irreconocible

El cantante de Ráfaga, Ariel Puchetta, se cortó su característico pelo largo para apoyar una causa social y subió una fotografía de su nuevo look en las redes sociales.

Ariel Puchetta, cantante de la icónica banda de cumbia Ráfaga, se cortó su característico pelo largo y mostró el cambio de look en su cuenta de Instagram. La reacción de sus seguidores fue de sorpresa absoluta.

Quienes dieron la primicia fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece), bromeando con el hecho de que Puchetta perdiese un rasgo estético que lo identificó durante todo su recorrido artístico. “Vas a ver cómo Ariel Puchetta perdió su fuerza, perdió su valor, perdió su vigor… ¿perdió su voz? No. Ariel Puchetta se cortó la ‘hilacha’. Ariel Puchetta se sacó la cola de caballo que lo caracterizaba durante décadas. Ariel Puchetta se cortó la mecha (risas). Se cortó el pelo”, comentó Lussich, sacando de debajo de un escritorio un mechón de pelo que "supuestamente" sería del cantante.

Tras el anuncio, el magazine dio pie a un móvil desde la peluquería en donde Puchetta se dispuso a deshacerse de su pelo largo, con fines solidarios. “El Tano Fígaro, nuestro peluquero, después de muchos años, le cortó el ‘peluche’ a Ariel Puchetta”, precisó el periodista de farándula.

El antes y después de Ariel Puchetta

“Aparte, se lo cortó con la colita puesta”, agregó la panelista Mariana Brey. Tras ello, procedieron a mostrar fotos del antes y después de Puchetta, y opinar sobre el nuevo corte de pelo. “El pelo y la cara le cambió”, opinó Adrián Pallares.

También, mostraron imágenes del video que Puchetta está grabando, en el que luce con su look renovado. “Y lo cortó también para donarlo para pacientes oncológicos”, cerró Pallares.

Por su parte, el cantante publicó una fotografía actualizada y escribió: "Después de 33 años con el pelo largo decidí hacer un cambio y para eso me puse en manos de mi amigo @peluqueria_il_figaro se imaginan que no tenía mucha idea de lo que me quería hacer pero ahí puso su magia! A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo. Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera se que era mi cabello largo pero bueno ahora se tendrán que acostumbrar a verme así jaja! Yo estoy muy feliz".

Por otro lado, Puchetta se prepara para ser papá por tercera vez. "Tengo la necesidad de mostrarles a todos los que me quieren que pronto llegará mi tercer hijo y lo estamos esperando con ansias con mi amor @camieminoldo después de tanta búsqueda!", comentó días atrás en su cuenta Instagram.